Galatasaray CEV Kupası şampiyonluğu ile Avrupa’da önemli bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, final serisinin rövanşında aldığı galibiyetle kupayı ilk kez kazanırken, bu başarının kulübün uluslararası hedeflerine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.
Haber Giriş Tarihi: 08.04.2026 22:16
Haber Güncellenme Tarihi: 08.04.2026 22:17
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin rövanş maçında İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera’yı konuk etti. İlk karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, ikinci maçta rakibini 25-27, 25-22, 25-18 ve 25-16’lık setlerle 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Final serisinde üstün performans
İki maç üzerinden oynanan final serisinde Galatasaray, hem deplasmanda hem de iç sahada ortaya koyduğu performansla kupaya uzandı. İlk maçta elde edilen 3-2’lik avantajın ardından rövanşta alınan 3-1’lik galibiyet, seriyi sarı-kırmızılı ekip lehine tamamladı.
Karşılaşmanın ilk setini kaybeden Galatasaray, sonraki üç sette oyunun kontrolünü ele aldı. Hücum ve savunma dengesini sağlayan ekip, setlerde rakibine üstünlük kurarak sonuca gitti.
Kulüp tarihinde bir ilk
Bu sonuçla Galatasaray, CEV Kupası’nı tarihinde ilk kez kazanarak önemli bir başarı elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları tarihinde yeni bir sayfa açarken, organizasyondaki performansını şampiyonlukla taçlandırdı.
Kulüp, bu zaferle birlikte uluslararası arenadaki başarı grafiğini yukarı taşırken, elde edilen kupanın gelecek sezon hedeflerine etkisi izlenecek.
MVP ödülü İlkin Aydın’a verildi
Final karşılaşmasının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü Galatasaray kaptanı İlkin Aydın aldı. Takımın hücum gücüne önemli katkı sağlayan oyuncu, performansıyla öne çıktı.
Galatasaray CEV Kupası finalinde tarih yazdı
Çok Okunanlar