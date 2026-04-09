Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında 5 kişi adliyeye sevk edildi
Ünlü isimlere soruşturmada 5 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezli operasyonda 14 kişi hakkında işlem başlatıldı, süreçte yeni gelişmeler bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 09.04.2026 18:56
Haber Güncellenme Tarihi: 09.04.2026 19:01
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2026 yılında yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda bilinen kişilere yönelik uyuşturucu suçlarına ilişkin operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma sürecinde elde edilecek yeni bulguların adli süreci şekillendirmesi bekleniyor.
Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin firari olduğu, 1 kişinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen isimler
Soruşturma kapsamında Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler adliyeye sevk edildi. Sevk işlemlerinin ardından savcılık değerlendirmesinin yapılacağı öğrenildi.
Başsavcılıktan açıklama yapıldı
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek” suçlarına ilişkin yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca operasyonun 09.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
Yurt dışındaki şüpheliden açıklama
Hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, yaklaşık 3 aydır Avustralya’da bulunduğunu ve ifade vermek üzere Türkiye’ye döneceğini açıkladı. Sivrioğlu, soruşturma kapsamında yetkili makamlarla iş birliği içinde olacağını belirtti.
Soruşturma kapsamındaki diğer isimler
Soruşturma dosyasında Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Ahsen Eroğlu, Mert Demir, Emre Öztürk ve Ender Eroğlu hakkında da işlem başlatıldığı bildirildi.
Yetkililer, kamu sağlığına karşı işlenen suçlara yönelik soruşturmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve sürecin titizlikle takip edildiğini açıkladı.
