Bakan Gürlek: Teröre karşı mücadelemiz sürecek

i. Adalet Bakanı Akın Gürlek teröre karşı mücadelenin süreceğini açıkladı. 34 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 273 şüpheliye işlem yapılırken 198 kişi gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 08.04.2026 21:25
Haber Güncellenme Tarihi: 08.04.2026 21:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul’un Levent ilçesinde polis noktasına yönelik silahlı saldırının ardından Türkiye genelinde harekete geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda 34 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 198 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonların kapsamının genişleyebileceği ve sürecin yakından takip edileceği değerlendiriliyor.
Operasyonlar 34 ilde eş zamanlı yürütüldü
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat’ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adrese müdahale edildi. Şüphelilerin örgütsel faaliyetlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Bakan Gürlek açıklama yaptı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda mücadelenin sürdürüleceğini belirtti. Gürlek, teröre karşı mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla devam edeceğini ifade etti.
Levent’teki saldırı sonrası süreç hızlandı
İstanbul Levent’te polis noktasına yönelik 3 terörist tarafından düzenlenen saldırının ardından güvenlik birimleri harekete geçti. Saldırıda yaralanan polislerin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla bağlantılı soruşturmanın da çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bakan Gürlek: Teröre karşı mücadelemiz sürecek
i. Adalet Bakanı Akın Gürlek teröre karşı mücadelenin süreceğini açıkladı. 34 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 273 şüpheliye işlem yapılırken 198 kişi gözaltına alındı.
İstanbul’un Levent ilçesinde polis noktasına yönelik silahlı saldırının ardından Türkiye genelinde harekete geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda 34 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 198 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonların kapsamının genişleyebileceği ve sürecin yakından takip edileceği değerlendiriliyor.
Operasyonlar 34 ilde eş zamanlı yürütüldü
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat’ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adrese müdahale edildi. Şüphelilerin örgütsel faaliyetlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Bakan Gürlek açıklama yaptı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda mücadelenin sürdürüleceğini belirtti. Gürlek, teröre karşı mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla devam edeceğini ifade etti.
Levent’teki saldırı sonrası süreç hızlandı
İstanbul Levent’te polis noktasına yönelik 3 terörist tarafından düzenlenen saldırının ardından güvenlik birimleri harekete geçti. Saldırıda yaralanan polislerin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla bağlantılı soruşturmanın da çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
Çok Okunanlar