Türkiye ve Suriye dışişleri Ankara’da bir araya geldi
Türkiye Suriye dışişleri görüşmesi Ankara’da gerçekleşti. Hakan Fidan ve Esad Hasan Şeybani’nin temaslarında ateşkes ve bölgesel güvenlik mesajları öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 09.04.2026 18:18
Haber Güncellenme Tarihi: 09.04.2026 18:22
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bölgesel gelişmeler, ateşkes süreci ve güvenlik başlıkları ele alındı. Diplomatik temasların önümüzdeki süreçte bölgesel dengeler üzerinde etkili olması bekleniyor.
Görüşmeye ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılırken, iki bakanın Ankara’daki temaslarına dair fotoğraf da paylaşıldı. Toplantıda Orta Doğu’daki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.
Ateşkes ve Lübnan vurgusu öne çıktı
Hakan Fidan, basın toplantısında yaptığı açıklamada bölgenin ciddi bir sınamadan geçtiğini belirtti. İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıların Lübnan’a taşındığını ifade eden Fidan, ateşkesin sahada Lübnan’ı da kapsayacak şekilde kalıcı olmasını temenni ettiklerini söyledi.
Fidan, tarafların yapıcı ve aklıselim bir yaklaşım benimsemesinin önemine dikkat çekerek, müzakerelerde esnekliğin kritik olduğunu vurguladı.
Bölgesel güvenlik mimarisi mesajı
Toplantıda İran ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi de gündeme geldi. Fidan, bölgede yeni bir güvenlik ve barış mimarisinin kurulmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.
İsrail’in politikalarının bölgesel istikrarsızlığı artırdığına işaret eden Fidan, bu durumun devam etmesi halinde kalıcı istikrarın sağlanamayacağını belirtti.
Ateşkes süresine ilişkin değerlendirme
Ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, iki haftalık sürenin yeterli olmayabileceğini söyledi. Tarafların anlaşması halinde ateşkesin uzatılabileceğini ifade etti.
Görüşme, Türkiye ile Suriye arasında diplomatik temasların yeniden şekillenmesi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak kaydedildi.
