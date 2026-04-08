Galatasaray galibiyeti sonrası Gündoğan’dan dikkat çeken sözler
Galatasaray galibiyeti sonrası İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışı ve maçın kırılma anlarına dair verdiği mesajlar dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 08.04.2026 23:04
Haber Güncellenme Tarihi: 08.04.2026 23:06
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçında 2026 yılında deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından İlkay Gündoğan değerlendirmelerde bulundu. Mücadeleye ilk 11’de başlayan ve takımının ikinci golünü kaydeden tecrübeli oyuncu, şampiyonluk yarışına ilişkin kritik mesajlar verdi. Ligde kalan haftaların belirleyici olacağı süreçte performansın sürdürülebilirliği ön plana çıkıyor.
Maçın ilk yarısındaki oyuna dikkat çeken Gündoğan, yüksek tempo ve oyun kontrolünün skor avantajını getirdiğini ifade etti. İlk yarıda birçok net fırsat yakaladıklarını belirten oyuncu, oyunun bu bölümünde kurulan bağlantıların ve topa sahip olma oranının belirleyici olduğunu aktardı.
İlk yarıdaki oyun belirleyici oldu
İlkay Gündoğan, “İlk yarı çok iyi futbol oynadık. 3-4 olabilirdi. Çok güzel pozisyonlar bulduk. Bağlantıları bulduk. Top bizde kaldı. Defansa çok güzel yardım ettik” ifadelerini kullandı. İkinci yarının başlangıcında aynı etkinliği kısa süre devam ettirdiklerini ancak fırsatların değerlendirilememesi sonrası oyunun kırıldığını dile getirdi.
İkinci yarıda tempo düştü
Karşılaşmanın ikinci bölümünde yaşanan düşüşe değinen Gündoğan, uzun toplara yönelme ve ikinci topların kaybedilmesinin oyun dengesini etkilediğini belirtti. Geri koşulardaki aksaklıkların Göztepe’nin gol bulmasına zemin hazırladığını ifade eden oyuncu, bu sürecin özgüveni geçici olarak etkilediğini söyledi.
Şampiyonluk yarışı mesajı
Tecrübeli futbolcu şampiyonluk yarışına ilişkin, “Çok maç kalmadı. Her maç bir final olacak. İlk yarı gibi oynarsak, oyuna o ağırlığı koyarsak yolun sonu şampiyonluk olacak” açıklamasında bulundu. Ligin kalan bölümünde oyun disiplininin korunmasının belirleyici olacağı vurgulandı.
Korner golüyle oyun kırıldı
Galatasaray’ın üçüncü golünün ardından oyunun yeniden kontrol altına alındığını belirten Gündoğan, bu golün maçın kırılma anı olduğunu ifade etti. Göztepe’nin direncinin bu gol sonrası azaldığını ve karşılaşmanın daha rahat tamamlandığını söyledi.
