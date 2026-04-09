SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Kanuni'ye dil uzatan Tuba Ulu gözaltına alındı

Sosyal medyada 'özgürlük' kılıfı altında milli ve manevi değerleri hedef alanlara yargıdan sert cevap. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında sarf ettiği müstehcen ve hakaret dolu sözlerle infial yaratan Tuba Ulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 09.04.2026 15:19
Haber Güncellenme Tarihi: 09.04.2026 15:20
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Sosyal medya platformlarında yayınlanan bir videoda kullandığı müstehcen sözleriyle milli ve manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayımlayan ve bu sözlerle tarihi, milli, manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen şüpheli Tuba Ulu hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver