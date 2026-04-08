Antalya Isparta yolunda kazada 7 kişi hayatını kaybetti

Antalya Isparta karayolunda meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayın detayları araştırılıyor.

Haber Giriş Tarihi: 08.04.2026 19:32
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya Isparta karayolunda saat 17.00 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Kargı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Tır ile minibüsün çarpıştığı kazaya ilişkin incelemeler sürerken, olayın oluş şekline dair detayların netleşmesi bekleniyor.

Kaza nasıl meydana geldi

Edinilen bilgilere göre plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen tır ile minibüs, Antalya Isparta karayolunun Kargı mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan yolcuların bir kısmı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yol trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle Antalya Isparta karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılacağı ifade edildi.

Kazayla ilgili adli süreç başlatıldı

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin 3 savcı görevlendirildi. Minibüste bulunan kişilerin Antalya’nın Aksu ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştıkları ve Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesine doğru seyir halinde oldukları bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

