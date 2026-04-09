Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında 2026 yılında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede ateşkes süreci, bölgedeki güvenlik durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin diplomatik adımlar ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 09.04.2026 22:09
Haber Güncellenme Tarihi: 09.04.2026 22:12
Görüşmede Erdoğan, ateşkese giden süreçte Türkiye’nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti. Bölgedeki gelişmelerin çok taraflı diplomasiyle şekillendiği bir dönemde temasların devam edeceği mesajı verildi.
Ateşkes süreci ve müzakereler gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde başlaması planlanan müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede fayda sağlanmasının önemine dikkat çekti. Süreci baltalamak isteyen girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Erdoğan, Türkiye’nin yeni süreçte de dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Bölgesel diplomasi trafiğinin artması beklenirken, müzakere sürecinin seyri yakından izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.
Taziye mesajı ve diyalog vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran halkının yaşadığı kayıplar nedeniyle taziye dileklerini iletti. Türkiye’nin hedefinin bölgede sağduyu ve diyalog temelinde yeni bir atmosfer oluşturmak olduğunu ifade etti.
Görüşmede iki ülke arasındaki temasların sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımlar da değerlendirildi.
