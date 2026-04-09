Ünlülere yönelik soruşturmada yeni operasyon! Çok sayıda isim listede
Ünlülere yönelik soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. Oyuncular Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Ahsen Eroğlu, Büşra Pekin, şarkıcılar Norm Ender, Emircan İğrek, Mert Demir, Emre Fel ve Şef Somer Sivrioğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu bildirildi. 11 isim gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 09.04.2026 08:02
Haber Güncellenme Tarihi: 09.04.2026 09:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kamuoyunda ünlülere yönelik olarak bilinen "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.
14 ÜNLÜ İSME GÖZALTI KARARI
Soruşturmada 14 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Gözaltı kararı verilen isimler:
1-Hafsanur SANCAKTUTAN
2-Emir Can İĞREK
3-Somer SİVRİOĞLU
4-Serra PİRİNÇ
5-Ogün ALİBAŞ
6-Utku ÜNSAL
7-Sinem Özenç ÜNSAL
8-Elif Büşra PEKİN
9-Ahsen EROĞLU
10-Burak DENİZ
11-Mert DEMİR
12-Emre (FEL) ÖZTÜRK
13-Ender EROĞLU
14-Enes GÜLER
