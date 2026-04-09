SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Ünlülere yönelik soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. Oyuncular Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Ahsen Eroğlu, Büşra Pekin, şarkıcılar Norm Ender, Emircan İğrek, Mert Demir, Emre Fel ve Şef Somer Sivrioğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu bildirildi. 11 isim gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 09.04.2026 08:02
Haber Güncellenme Tarihi: 09.04.2026 09:43
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ünlülere yönelik soruşturmada yeni operasyon! Çok sayıda isim listede

Kamuoyunda ünlülere yönelik olarak bilinen "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.

14 ÜNLÜ İSME GÖZALTI KARARI

Soruşturmada 14 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimler:

1-Hafsanur SANCAKTUTAN

2-Emir Can İĞREK

3-Somer SİVRİOĞLU

4-Serra PİRİNÇ

5-Ogün ALİBAŞ

6-Utku ÜNSAL

7-Sinem Özenç ÜNSAL

8-Elif Büşra PEKİN

9-Ahsen EROĞLU

10-Burak DENİZ

11-Mert DEMİR

12-Emre (FEL) ÖZTÜRK

13-Ender EROĞLU

14-Enes GÜLER

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver