Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump ateşkes sürecini görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump ateşkes sürecini görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşmesi ateşkes sürecine odaklandı. Liderler İran bağlamındaki gelişmeleri ele alırken sürecin korunmasına yönelik mesajlar verdi.
Haber Giriş Tarihi: 08.04.2026 18:18
Haber Güncellenme Tarihi: 08.04.2026 18:22
Kaynak:
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran bağlamında dün gece itibarıyla ilan edilen ateşkes başta olmak üzere bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı. Temas, ateşkesin devamlılığı ve bölgesel istikrar açısından önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğine yönelik kritik başlıkları gündeme taşıdı.
Ateşkes süreci ve verilen mesajlar
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, tüm dünya açısından zorlu geçen 40 günlük sürecin ardından oluşan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı barış için değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede taraflar, ateşkesin korunması ve bölgesel gerilimin yeniden tırmanmaması için diplomatik temasların önemine dikkat çekti.
Türkiye’nin diplomatik temasları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çözüm odaklı girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle yürütülen çabaların sürece katkı sunduğunu belirtti.
Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik desteğinin artarak devam edeceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump ateşkes sürecini görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşmesi ateşkes sürecine odaklandı. Liderler İran bağlamındaki gelişmeleri ele alırken sürecin korunmasına yönelik mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran bağlamında dün gece itibarıyla ilan edilen ateşkes başta olmak üzere bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı. Temas, ateşkesin devamlılığı ve bölgesel istikrar açısından önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğine yönelik kritik başlıkları gündeme taşıdı.
Ateşkes süreci ve verilen mesajlar
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, tüm dünya açısından zorlu geçen 40 günlük sürecin ardından oluşan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı barış için değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede taraflar, ateşkesin korunması ve bölgesel gerilimin yeniden tırmanmaması için diplomatik temasların önemine dikkat çekti.
Türkiye’nin diplomatik temasları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çözüm odaklı girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle yürütülen çabaların sürece katkı sunduğunu belirtti.
Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik desteğinin artarak devam edeceği ifade edildi.
