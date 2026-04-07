İran ABD gerilimi tırmanırken Tahran'dan gelen açıklamalar bölgesel riskleri yeniden gündeme taşıdı. İranlı bir kaynak, Pakistan ve Katar üzerinden mesaj trafiğinin sürdüğünü belirtirken, Washington'un şartlarında değişiklik olmaması halinde sürecin nasıl şekilleneceği yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 07.04.2026 22:30
Haber Güncellenme Tarihi: 07.04.2026 22:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ile İran arasında son dönemde artan gerilimde, adı açıklanmayan İranlı bir yetkili İngiliz basınına konuştu. Kaynak, iki ülke arasında Pakistan aracılığıyla mesaj alışverişinin sürdüğünü, Katar’ın ise İran’ın mesajlarını ABD ve bölge ülkelerine ilettiğini ifade etti.
Mesaj trafiği hangi kanallar üzerinden ilerliyor?
İranlı kaynak, diplomatik temasların doğrudan değil, üçüncü ülkeler üzerinden yürütüldüğünü belirtti. Pakistan’ın arabulucu rol üstlendiği süreçte, Katar’ın da iletişim kanalında aktif olduğu aktarıldı. Washington’un “baskı altında teslimiyet” yaklaşımını sürdürdüğü ifade edildi.
Olası saldırı senaryosu nasıl tanımlandı?
Kaynak, ABD’nin İran’daki enerji tesislerini hedef alması durumunda karşılık verileceğini belirtti. Açıklamada, misilleme halinde bölgedeki enerji altyapısının etkilenebileceği ve özellikle Suudi Arabistan’da elektrik kesintilerinin yaşanabileceği ifade edildi.
Babülmendep Boğazı uyarısı ne anlama geliyor?
Gerilimin daha da artması halinde bölgesel etkilerin genişleyebileceği vurgulandı. İranlı kaynak, kontrolsüz bir tırmanma durumunda İran’ın müttefiklerinin Babülmendep Boğazı’nı kapatabileceğini dile getirdi. Söz konusu geçiş noktası, küresel enerji ve ticaret rotaları açısından kritik önem taşıyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İran’dan ABD’ye Babülmendep üzerinden sert uyarı
