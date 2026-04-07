AK Parti Sözcüsü Çelik: Teröre geçit vermeyeceğiz

Haber Giriş Tarihi: 07.04.2026 13:57
Haber Güncellenme Tarihi: 07.04.2026 13:57
İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 teröristin öldürülmesine ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Allah kahraman polislerimizi korusun. Yaralı polislerimize geçmişler olsun. Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada iki polisin hafif yaralandığını bildirdi.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."
2 POLİSİMİZ HAFİF YARALANDI
İstanbul Valisi Davut Gül, "Polislerimize bir saldırı meydana geldi. 2 polisimiz hafif yaralı. Teröristlerden biri öldürüldü, iki terörist yaralı olarak etkisiz hale getirildi" dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, İsrail Konsolosluğu önünde yaşanan çatışmanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Davut Gül yaptığı açıklamada, "Polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, iki terörist yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Başta İstanbul Emniyet Müdürümüz olmak üzere bütün ekibini tebrik ediyorum. Bu büyük saldırıyı polisimiz tedbirleri sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattılar" ifadelerini kullandı.
Polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğünü söyleyen Vali Gül, "Şahısların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Bağlantı ve diğer konuları emniyetimiz çalışıyor. Provokasyon kokan bir hareket. Biliyorsunuz bu bölgede bankalar ve iş yerleri var. Arka tarafta konsolosluk var. Konsoloslukta yaklaşık 2.5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Konsoloslukta herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor. Emniyetimiz tüm yönleri ile çalışıyor" diye konuştu.
Saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini söyleyen Vali Gül, şahısların olay yerine araçla geldiklerini ve uzun namlulu silah kullandıklarını ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Teröre geçit vermeyeceğiz
