Özgür Özel’den ara seçim vurgusu: AK Parti’den yanıt geldi!
Ara seçim tartışması CHP ve AK Parti arasında yeniden gündemde. Özgür Özel’in çağrısına Efkan Ala’dan yanıt geldi, süreç nasıl ilerleyecek?
Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 18:22
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 18:25
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim çağrısı kapsamında başlattığı muhalefet turuna DEM Parti ziyaretiyle başladı. Ankara’da gerçekleşen görüşmede Özel, “Terörsüz ve Demokratik Türkiye” raporuna dikkat çekerek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan randevu talep edeceğini açıkladı. Açıklamalar, ara seçim tartışmasını yeniden siyasi gündemin üst sıralarına taşıdı.
Görüşme, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile saat 12.00’de yapıldı. Toplantı sonrası konuşan Özel, hem mevcut siyasi gelişmelerin hem de hazırlanan raporun detaylarının ele alındığını belirtti.
Terörsüz ve demokratik Türkiye raporu gündemde
Özel, kamuoyuna sunulması beklenen “Terörsüz ve Demokratik Türkiye” raporunun özellikle 6. ve 7. maddelerine işaret etti. Bu maddelerin terörün sona erdirilmesi ve demokratik adımların atılması açısından önem taşıdığını ifade etti.
Kayyım uygulamalarına da değinen Özel, bu konuda herhangi bir adım atılmadığını belirterek TBMM Başkanı ve siyasi partilere sorumluluk düştüğünü söyledi. Konunun Meclis gündemine taşınması gerektiğini vurguladı.
Meclis Başkanı ile görüşme talebi
CHP lideri, muhalefet partileriyle görüşmelerin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan randevu talep edeceğini açıkladı. Görüşmede raporun ilgili maddeleri ve atılması gereken adımların ele alınmasının planlandığını ifade etti.
Ara seçim tartışması yeniden gündemde
Özel, Anayasa’ya göre ara seçim şartlarına dikkat çekerek TBMM’de boş bulunan milletvekilliği sayısının seçim için yeterli olduğunu söyledi. Mevcut durumda 8 milletvekilliğinin boş olduğunu belirten Özel, Meclis’in ara seçim kararı almasının gerektiğini ifade etti.
Ara seçim için 22 milletvekilinin istifasının zorunlu olmadığına işaret eden Özel, bu kuralın yalnızca ilk 30 ay için geçerli olduğunu dile getirdi. Mevcut süreçte yalnızca boş sandalyeler için seçim yapılabileceğini söyledi.
AK Parti’den ilk yanıt geldi
CHP liderinin açıklamalarına AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’dan yanıt geldi. Ala, ara seçim yapılmasına yönelik bir gündem olmadığını belirterek, CHP’nin yerel yönetim performansını eleştirdi.
Ala, yaptığı açıklamada “Ara seçim falan yok. CHP, belediyeleri yönetemiyor ama seçim istiyor” ifadelerini kullandı.
Ara seçim tartışması CHP ve AK Parti arasında yeniden gündemde. Özgür Özel'in çağrısına Efkan Ala'dan yanıt geldi, süreç nasıl ilerleyecek?
