Akaryakıt zammı iptal edildi. Benzin ve motorine bu gece yansıması beklenen artış yürürlüğe alınmadı, fiyatlar büyük şehirlerde sabit kaldı.
Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 18:16
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 18:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle Türkiye’de akaryakıt ürünlerine yönelik zam süreci devam ederken, bu gece yürürlüğe girmesi beklenen fiyat artışı iptal edildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzine 57 kuruş, motorine ise yüzde 7,67 oranında planlanan artış uygulanmayacak. Kararın, kısa vadeli fiyat hareketleri ve piyasa dengeleri açısından nasıl şekilleneceği izleniyor.
Zam kararı neden geri çekildi
Sektör temsilcilerinden aktarılan bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olması beklenen fiyat güncellemesi yürürlüğe alınmadı. Kararın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, mevcut fiyatların korunmasına yönelik adım atıldığı bildirildi.
Büyük şehirlerde fiyatlar sabit kaldı
Zam iptali sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları değişmedi. İstanbul’da benzinin litre fiyatı 62,60 TL, motorinin litre fiyatı 77,47 TL seviyesinde kaldı. Ankara’da benzin 63,57 TL, motorin 78,60 TL; İzmir’de ise benzin 63,85 TL, motorin 78,87 TL olarak satışını sürdürüyor.
Motorin fiyatı 80 TL sınırını aşmıştı
Hafta içinde motorine yapılan 2 lira 52 kuruşluk artış sonrası bazı illerde litre fiyatı 80 TL seviyesinin üzerine çıktı. Son iptal kararıyla birlikte yeni bir artışın kısa vadede uygulanmayacağı belirtildi.
Petrol fiyatları 110 doların üzerinde
Küresel piyasalarda petrol fiyatları 110 doların üzerinde seyrini sürdürüyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin arz tarafını etkilemesi, enerji fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırıyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor.
Bu gece pompaya yansıyacaktı zam iptal edildi
