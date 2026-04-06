Beyaz Saray’daki ayinde Trump hakkında tartışılan sözler
Beyaz Saray’daki ayinde Trump hakkında yapılan açıklamalar gündem oldu. Oval Ofis’teki törende dile getirilen ifadeler tartışma yarattı.
Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 22:28
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 22:31
Beyaz Saray’da Paskalya kapsamında Oval Ofis’te düzenlenen Evanjelik ayinde, ABD Başkanı Donald Trump hakkında dile getirilen ifadeler kamuoyunda tartışma yarattı. Ayin sırasında yapılan konuşmalarda Trump’ın dini referanslarla anılması ve kullanılan söylemler dikkat çekerken, gelişmelerin ABD-İran gerilimiyle eş zamanlı yaşanması uluslararası gündemi etkiledi. Sürece ilişkin açıklamaların önümüzdeki günlerde diplomatik yansımalarının izlenmesi bekleniyor.
Ayin sırasında dile getirilen ifadeler
Oval Ofis’te gerçekleştirilen törende Evanjelik vaiz Franklin Graham tarafından yapılan konuşmada, dini referanslar eşliğinde Trump’a yönelik dikkat çekici ifadeler kullanıldı. Konuşmada yer alan söylemler sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yankı buldu.
ABD-İran gerilimiyle eş zamanlı gelişme
Söz konusu ayin, ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2026 tarihinde İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından yaşanan çatışma sürecinde gerçekleşti. Bölgedeki karşılıklı saldırılar devam ederken, dini törende kullanılan ifadelerin zamanlaması dikkat çekti.
Bölgesel çatışmalar sürüyor
İran, saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de belirlenen hedeflere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Taraflar arasındaki gerilim sürerken, uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.
