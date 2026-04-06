Flaş Kılıçdaroğlu iddiası: Yerel seçimlerin iptalini isteyecek!
Flaş Kılıçdaroğlu iddiası: Yerel seçimlerin iptalini isteyecek!
CHP’de kurultayın iptal edilmesi olasılığı Ankara’da geniş yankı uyandırıyor. “Mutlak butlan” kararı çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönmesi ve YSK'dan yerel seçimlerin yenilenmesini talep edebileceği değerlendirmeleri artıyor.
Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 21:40
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 21:43
Ankara siyasi kulislerinde CHP için “mutlak butlan” ihtimali yükselirken, kurultayın iptali durumunda partinin yönetim kademelerinden yerel yönetimlere kadar kapsamlı değişikliklerin yaşanabileceği konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN GERİ DÖNÜŞÜ GÜNDEMDE
Yeni Şafak'ta yer alan bilgilere göre; kurultayın iptal edilmesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar genel başkanlık görevine gelebileceği öne sürülüyor. Bu ihtimalde, kurultay öncesinde görev yapan Parti Meclisi’nin de görevine devam etmesi bekleniyor.
Ayrıca, özellikle Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere bazı büyükşehir belediye başkanlarının partili üyeliklerinin, devam eden yargı süreçleri sonuçlanana dek geçici olarak askıya alınabileceği de kulislerde dile getiriliyor. Ancak mevcut Parti Meclisi konfigürasyonu göz önünde bulundurulduğunda bu seçeneğin gerçekleşme olasılığının düşük olduğu düşünülüyor.
BELEDİYELER İÇİN “SEÇİM YENİLENİR Mİ?” SORUSU
Kurultayın iptal edilmesinin sadece parti yönetimini değil, yerel yönetimleri de etkileyebileceği ifade ediliyor. Bu doğrultuda, kurultay sonrasında aday gösterilerek seçilen belediye başkanları ve meclis üyelerinin hukuki statüsü tartışma konusu olabilir. Dolayısıyla, CHP’li birçok belediyede seçimlerin yenilenmesi senaryosu gündeme geliyor.
"KILIÇDAROĞLU, YSK'YA BAŞVURUP YEREL SEÇİMİN İPTALİNİ TALEP EDEBİLİR"
Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin yönetimi altında bulunan 402 mahalli idarenin tamamında (belediye başkanı, il ve ilçe meclisi) yerel seçimlerin iptali için YSK'ya başvurabileceği de iddialar arasında. Ancak bu tür bir hamlede, belediyelerin bugüne kadar aldığı kararların hukuki geçerliliği belirsizleşeceği için Kılıçdaroğlu kanadının bu seçeneğe şimdilik temkinli yaklaştığı, “Yerel teşkilatlarda güç elde edilmeden böyle bir kararın partiyi karmaşaya sürükleyebileceği” yönünde görüşlerin hakim olduğu belirtildi.
YENİ PARTİ KURULUŞU İHTİMALİ
Kulislerde konuşulan bir diğer önemli gelişme ise yeni bir siyasi hareketin doğması ihtimali. Elde edilen bilgilere göre, kurultayın iptali halinde Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin yeni bir siyasi parti kurarak siyasete devam edebileceği konuşuluyor.
Bu yeni partinin liderliğine Dilek İmamoğlu’nun geçebileceği ve özgün bir yönetim anlayışı benimseyebileceği öne sürülüyor. Öte yandan, Özgür Özel ve ekibinin ise Kılıçdaroğlu ile diyalog kurarak CHP içinde kalmayı değerlendirebileceği de iddia ediliyor.
Flaş Kılıçdaroğlu iddiası: Yerel seçimlerin iptalini isteyecek!
CHP’de kurultayın iptal edilmesi olasılığı Ankara’da geniş yankı uyandırıyor. “Mutlak butlan” kararı çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönmesi ve YSK'dan yerel seçimlerin yenilenmesini talep edebileceği değerlendirmeleri artıyor.
Ankara siyasi kulislerinde CHP için “mutlak butlan” ihtimali yükselirken, kurultayın iptali durumunda partinin yönetim kademelerinden yerel yönetimlere kadar kapsamlı değişikliklerin yaşanabileceği konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN GERİ DÖNÜŞÜ GÜNDEMDE
Yeni Şafak'ta yer alan bilgilere göre; kurultayın iptal edilmesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar genel başkanlık görevine gelebileceği öne sürülüyor. Bu ihtimalde, kurultay öncesinde görev yapan Parti Meclisi’nin de görevine devam etmesi bekleniyor.
Ayrıca, özellikle Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere bazı büyükşehir belediye başkanlarının partili üyeliklerinin, devam eden yargı süreçleri sonuçlanana dek geçici olarak askıya alınabileceği de kulislerde dile getiriliyor. Ancak mevcut Parti Meclisi konfigürasyonu göz önünde bulundurulduğunda bu seçeneğin gerçekleşme olasılığının düşük olduğu düşünülüyor.
BELEDİYELER İÇİN “SEÇİM YENİLENİR Mİ?” SORUSU
Kurultayın iptal edilmesinin sadece parti yönetimini değil, yerel yönetimleri de etkileyebileceği ifade ediliyor. Bu doğrultuda, kurultay sonrasında aday gösterilerek seçilen belediye başkanları ve meclis üyelerinin hukuki statüsü tartışma konusu olabilir. Dolayısıyla, CHP’li birçok belediyede seçimlerin yenilenmesi senaryosu gündeme geliyor.
"KILIÇDAROĞLU, YSK'YA BAŞVURUP YEREL SEÇİMİN İPTALİNİ TALEP EDEBİLİR"
Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin yönetimi altında bulunan 402 mahalli idarenin tamamında (belediye başkanı, il ve ilçe meclisi) yerel seçimlerin iptali için YSK'ya başvurabileceği de iddialar arasında. Ancak bu tür bir hamlede, belediyelerin bugüne kadar aldığı kararların hukuki geçerliliği belirsizleşeceği için Kılıçdaroğlu kanadının bu seçeneğe şimdilik temkinli yaklaştığı, “Yerel teşkilatlarda güç elde edilmeden böyle bir kararın partiyi karmaşaya sürükleyebileceği” yönünde görüşlerin hakim olduğu belirtildi.
YENİ PARTİ KURULUŞU İHTİMALİ
Kulislerde konuşulan bir diğer önemli gelişme ise yeni bir siyasi hareketin doğması ihtimali. Elde edilen bilgilere göre, kurultayın iptali halinde Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin yeni bir siyasi parti kurarak siyasete devam edebileceği konuşuluyor.
Bu yeni partinin liderliğine Dilek İmamoğlu’nun geçebileceği ve özgün bir yönetim anlayışı benimseyebileceği öne sürülüyor. Öte yandan, Özgür Özel ve ekibinin ise Kılıçdaroğlu ile diyalog kurarak CHP içinde kalmayı değerlendirebileceği de iddia ediliyor.
