Cumhurbaşkanı Erdoğan erken ve ara seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken ve ara seçim tartışmalarına ilişkin net mesaj verdi. Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada siyasi gündemin odağı açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 19:24
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 19:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, erken ve ara seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, hükümetin ve milletin yakın vadeli siyasi gündeminde seçim bulunmadığını belirterek, Türkiye’nin odağının bölgesel gelişmeler ve ekonomik istikrar olduğunu ifade etti. Açıklamalar, siyasi gündemin yönüne ilişkin önümüzdeki dönemde nasıl bir çerçeve oluşacağına işaret etti.
Seçim tartışmalarına net mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin gündeme getirdiği ara seçim tartışmalarına değinerek, “Kimse Türkiye’nin gündemini suni tartışmalarla saptıramaz” ifadelerini kullandı. Hükümetin kendi gündemine hakim olduğunu vurgulayan Erdoğan, erken ya da ara seçimin yakın vadede söz konusu olmadığını belirtti.
Küresel gelişmeler ve ekonomi vurgusu
Kabine toplantısında Orta Doğu’da süren çatışmaların ve küresel ekonomiye etkilerinin ele alındığını aktaran Erdoğan, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere dikkat çekti. Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalara değinen Erdoğan, doğalgaz fiyatlarının yüzde 100, petrol fiyatlarının ise yüzde 60 oranında arttığını ifade etti.
Enerji arzı ve rezervler
Türkiye’nin enerji arz güvenliği konusunda sorun yaşamadığını belirten Erdoğan, kaynak çeşitlendirme politikalarının etkisine işaret etti. Türkiye’nin enerji tedarikinde alternatif hatlara sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, mevcut gelişmelerin yönetilebilir olduğunu dile getirdi.
Ekonomik tedbirler ve destek paketleri
Ekonomide dış şoklara karşı alınan önlemlere değinen Erdoğan, eşel mobil sistemiyle akaryakıt fiyat artışlarının vatandaşlara yansıtılmadığını açıkladı. Bu kapsamda yaklaşık 50 milyar liralık maliyetin kamu tarafından karşılandığını belirtti. Ayrıca turizm ve ihracat sektörlerine yönelik toplam 120 milyar liralık kredi paketinin devreye alındığını duyurdu.
Dezenflasyon ve büyüme hedefi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezenflasyon programında herhangi bir taviz verilmediğini vurgulayarak, üretim, istihdam ve ihracatın korunmasının öncelikli olduğunu ifade etti. Türkiye’nin küresel ekonomik gelişmeler karşısında güçlü bir konumda olduğunu belirten Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nin uluslararası yatırım açısından önemine dikkat çekti.
Teknoloji ve altyapı yatırımları
Türkiye’nin 5G teknolojisine geçiş sürecine de değinen Erdoğan, 81 ilde altyapının devreye alındığını ve iki yıl içinde ülke geneline yayılmasının hedeflendiğini açıkladı. Ayrıca tamamlanan baraj, sulama ve altyapı yatırımlarının ekonomiye yıllık 22 milyar lira katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.
Bölgesel gelişmeler ve diplomasi
Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin barış ve diplomasi odaklı yaklaşımını sürdürdüğünü ifade etti. Bölgedeki gerilimin yayılma riskine dikkat çeken Erdoğan, uluslararası temasların sürdüğünü aktardı.
Terörsüz Türkiye süreci
İç güvenlik politikalarına da değinen Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde önemli aşamaların kaydedildiğini belirtti. Sürece ilişkin hazırlanan raporun siyasi uzlaşı ile şekillendiğini ifade eden Erdoğan, çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
