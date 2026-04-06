Uzman isim uyardı: Alerji mevsimi neden uzuyor?

Küresel ısınma kaynaklı alerji mevsimi uzaması, bahar aylarında artan polen yoğunluğu ile birlikte daha uzun süren semptomlara yol açıyor. Uzman açıklamaları, erken tedavinin neden kritik hale geldiğini ortaya koyuyor.
Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 22:57
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 23:00
Havaların ısınmasıyla birlikte doğadaki polen yoğunluğu artarken, alerjik hastalıklar 2026 bahar döneminde daha erken ve uzun süreli etkisini göstermeye başladı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, küresel ısınmanın alerji mevsimini uzattığını belirterek, mevsimsel alerjilerin hem daha yoğun hem de daha uzun süre yaşandığını ifade etti. Bu durumun, önümüzdeki yıllarda alerjiye bağlı sağlık başvurularını artırabileceği belirtiliyor.
Bahar alerjisinde belirtiler erken başlıyor
Prof. Dr. Tevfik Özlü, baharın gelmesiyle birlikte özellikle ağaç polenlerine bağlı alerjik şikayetlerin erken dönemde ortaya çıktığını söyledi. Hapşırık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, öksürük, nefes darlığı ve hırıltı gibi belirtilerin mevsim boyunca devam edebildiğini aktaran Özlü, her bireyde alerji döneminin farklı zamanlarda başlayabileceğini ifade etti.
Alerji türleri mevsime göre değişiyor
Erken bahar döneminde görülen alerjilerin daha çok ağaç polenlerinden kaynaklandığını belirten Özlü, bahar sonu ve yaz aylarında çim ve ot polenlerinin etkili olduğunu, yaz sonu ve sonbahar başında ise yabani otların öne çıktığını kaydetti. Alerjenin doğru tespit edilmesinin tedavi sürecinde belirleyici olduğuna dikkat çekildi.
Korunma ve tedavi birlikte yürütülmeli
Alerji testleri ile hassasiyetin belirlenebildiğini ifade eden Özlü, bazı alerjenlerden kaçınmanın mümkün olduğunu, bu sayede şikayetlerin azaltılabileceğini belirtti. Kaçınılamayan durumlarda ise tedavinin devreye girdiği ve günümüzde kullanılan ilaçların geçmişe kıyasla daha güvenli olduğu bildirildi.
Erken tedavi vurgusu öne çıktı
Prof. Dr. Özlü, küresel ısınmanın etkisiyle alerjenlere maruz kalma süresinin uzadığını belirterek, mevsim başlamadan yaklaşık iki hafta önce tedaviye başlanması gerektiğini söyledi. Tedavinin mevsim boyunca sürdürülmesinin, yaşam kalitesini etkileyen semptomların kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.
Uzman isim uyardı: Alerji mevsimi neden uzuyor?
