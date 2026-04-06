Kentsel dönüşüm kredisi İstanbul’da nasıl uygulanacak?
Kentsel dönüşüm kredisi İstanbul’da uygulanmaya başladı. 180 ay vadeli, 0,69 faizli finansman ve 3 milyon TL’ye kadar destek şartları açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 18:13
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 18:14
Kentsel dönüşüm kredisi İstanbul’da uygulanmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen finansman paketi kapsamında riskli yapı maliklerine 1 yıl geri ödemesiz, 180 ay vadeli ve aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi desteği sağlanıyor. Proje, İstanbul’un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Sakarya’da da başvuruya açıldı ve sürecin ilerleyen dönemde genişletilmesi bekleniyor.
İstanbul’da başvuruların başlamasıyla birlikte Üsküdar Kirazlıtepe ve Küçükçekmece Halkalı’da kurulan irtibat ofislerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Proje hakkında bilgi almak isteyen başvuru sahipleri, uzmanlardan yüz yüze destek aldı.
Finansman koşulları ve üst limit
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finans Danışmanı Doğukan Doğu tarafından paylaşılan bilgilere göre, finansman modeli sürdürülebilir dönüşüm hedefiyle hazırlandı. Paket kapsamında riskli yapı maliklerine azami 0,69 faiz oranı, 180 aya kadar vade ve 3 milyon TL’ye kadar kredi imkânı sunuluyor.
Finansman tutarı, inşaat sürecine bağlı olarak hak ediş esasına göre blokeli hesaplarda tutuluyor ve ilerleme durumuna göre müteahhitlere aktarılıyor.
Faiz indirimi hangi durumlarda uygulanıyor
Projede faiz oranı, başvuru sahiplerinin sosyal ve ekonomik durumuna göre düşürülebiliyor. Başka konutu olmayan vatandaşlara 0,25 puan faiz indirimi sağlanırken, enerji kimlik belgesi B ve üzeri olan binalar için ek avantajlar sunuluyor.
Şehit ve gazi yakınları ile kadın hane reislerine yönelik ilave indirimler de uygulanıyor. Tüm indirimlerin kullanılması halinde faiz oranı yüzde 0,59 seviyesine kadar gerileyebiliyor.
Başvuru ve süreç nasıl ilerliyor?
Projeden yararlanmak isteyenler için başvuru süreci e-Devlet üzerinden yürütülüyor. Müteahhitler, ARAAD (AFDİS) sistemi üzerinden yıkım ve yeniden yapım süreçlerine ilişkin bilgi ve belgeleri sisteme yüklüyor.
Teknik incelemelerin ardından vatandaşların banka süreci başlatılıyor. Projeye dahil olabilmek için binaların 1 Ekim 2020 sonrası yıkım sürecine girmiş olması ve riskli yapı kapsamında bulunması gerekiyor. Ayrıca malik ile müteahhit arasında anlaşma yapılmış olması şartı aranıyor.
