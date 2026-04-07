Trump İran’a yönelik saldırı planı için saat verdi
Trump İran açıklaması ile saat 20.00 vurgusu yaptı. Hürmüz Boğazı için müzakere şartı gündemde kalırken olası gelişmeler izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 07.04.2026 19:31
Haber Güncellenme Tarihi: 07.04.2026 19:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılı Nisan ayında İran’a yönelik planlanan askeri adımlara ilişkin saat vererek açıklamada bulundu. Fox News’e telefon bağlantısıyla konuşan Trump, ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00 itibarıyla Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi geçişine açılmaması durumunda İran’a karşı ağır saldırıların başlatılabileceğini bildirdi. Açıklamada, müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde planın değişebileceği de ifade edildi. Sürecin seyri, enerji piyasaları ve küresel ticaret açısından yakından izleniyor.
Saat 20.00 vurgusu dikkat çekti
Trump, daha önce dile getirdiği askeri planla ilgili olarak “Saat 20.00’de o iş olacak” ifadesini kullanarak zamanlamaya işaret etti. İran’a yönelik bugüne kadar görülmemiş ölçekte bir operasyon ihtimaline değinen Trump, mevcut pozisyonunu koruduğunu belirtti.
Hürmüz Boğazı müzakerelere bağlandı
Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın yeniden ticari geçişlere açılmasının kritik bir eşik olduğu vurgulandı. Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde somut bir sonuç çıkması halinde askeri planın yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.
Önceki açıklamada süre verilmişti
Trump, 5 Nisan 2026 tarihli sosyal medya paylaşımında İran’a 48 saat süre tanındığını duyurmuştu. Söz konusu paylaşımda, ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00 zaman dilimine dikkat çekilmişti.
Süreçte son gelişme vurgusu yapıldı
Trump, mevcut gelişmeleri “büyük bir gelişme” olarak tanımlarken sürecin belirlenen planlar doğrultusunda ilerlediğini ifade etti. Açıklamalar, bölgedeki jeopolitik risklerin ve enerji arz güvenliğine ilişkin beklentilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
