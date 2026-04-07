Teröristlerin kimlikleri belli oldu! 2'si kardeş çıktı
Teröristlerin kimlikleri belli oldu! 2'si kardeş çıktı
İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 terörist öldürüldü. Yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 07.04.2026 13:58
Haber Güncellenme Tarihi: 07.04.2026 14:10
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada iki polisin hafif yaralandığını bildirdi.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."
İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.
Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri…
Teröristlerin kimlikleri belli oldu! 2'si kardeş çıktı
İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 terörist öldürüldü. Yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir.' ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada iki polisin hafif yaralandığını bildirdi.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."
İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.
Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri…
