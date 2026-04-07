Savaşın 39 gününde Orta Doğu’da kritik saatler

Orta Doğu’da savaşın 39. gününde ABD, İsrail ve İran hattında gerilim tırmanırken, İran’ın Körfez ülkeleri ve İsrail’e yönelik füze saldırıları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala, olası askeri adımlara ilişkin belirsizlik piyasalarda ve bölgesel güvenlik dengelerinde yakından izleniyor. Önümüzdeki saatlerde alınacak kararların enerji arzı ve küresel risk algısı üzerinde etkili olması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 07.04.2026 23:01
Haber Güncellenme Tarihi: 07.04.2026 23:06
Kaynak:
Haber Merkezi
İran tarafından gece boyunca Körfez ülkelerine yönelik çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlendi. Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 16 füze ve 46 İHA’nın tespit edilerek imha edildiğini açıkladı. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava savunma sistemleri devreye girerken, bölge genelinde sirenler çaldı.
İran yönetimi, köprü ve yolları ikinci bir duyuruya kadar askeri bölge ilan ettiğini bildirirken, Körfez ülkeleri olası saldırılara karşı güvenlik seviyesini yükseltti. Kuveyt yönetimi vatandaşlarına evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.
ABD cephesinde ise Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları dikkat çekti. Hürmüz Boğazı’nın açılmaması halinde “ağır saldırılar” düzenleneceğini belirten Trump’ın verdiği sürenin 03.00 itibarıyla dolduğu bildirildi. Beyaz Saray ise gündeme gelen nükleer silah kullanımı iddialarını reddederek, böyle bir seçeneğin söz konusu olmadığını açıkladı.
İsrail ordusu İran’daki hedeflere yönelik yeni saldırı dalgalarının tamamlandığını duyururken, Tahran ve çevresinde patlamalar meydana geldiği bildirildi. İsrail basınında, İran’ın enerji altyapılarına yönelik yeni hedef listelerine ulaştığı iddiaları yer aldı.
Uluslararası kuruluşlar ve ülkelerden ise art arda uyarılar geldi. Dünya Sağlık Örgütü, Buşehr Nükleer Tesisi çevresindeki askeri hareketliliğin ciddi radyolojik riskler doğurabileceğini açıkladı. Çin ve Rusya, Hürmüz Boğazı’na ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tasarısını veto ederken, Pakistan taraflar arasında arabuluculuk çağrısını yineledi.
Enerji arzı ve boğazlar odakta
Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmeler küresel enerji piyasalarının ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. İran’ın boğazın kapatılması yönündeki tutumu ve ABD’nin buna karşılık verebileceği askeri adımlar, petrol ve doğalgaz tedarik zinciri açısından kritik risk unsuru olarak öne çıkıyor.
Diplomatik kanallar zayıflıyor
İran yönetimi, ABD ile tüm doğrudan ve dolaylı iletişim kanallarının askıya alındığını bildirirken, müzakere ihtimalinin zayıfladığına yönelik açıklamalar dikkat çekti. Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, diplomatik çözüm arayışlarının sınırlı kaldığı görülüyor.
Savaşın 39 gününde Orta Doğu’da kritik saatler
