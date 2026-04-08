Trump'tan yeni açıklama: Dünya barışı için büyük bir gün
Ortadoğu'da savaşın 40. gününde ateşkes kararı geldi. ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi koşuluyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum' dedi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, müzakerelerin 'ABD tarafına tam bir güvensizlik içinde' 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacağını duyurdu. Öte yandan yeni bir açıklama daha yapan Trump, 'Çok sayıda olumlu adım atılacak' ifadelerini kullanarak, 'Dünya barışı için büyük bir gün! İran bunu istiyor, artık yeter dediler! Tıpkı ABD'deki gibi, bu Ortadoğu'nun Altın Çağı olabilir.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 08.04.2026 07:36
Haber Güncellenme Tarihi: 08.04.2026 08:37
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde 15 günlük ateşkes sağlandı.
15 GÜNLÜK ATEŞKES SAĞLANDI
Pakistan arabuluculuğunda ABD ve İran arasındaki müzakerelerden olumlu sonuç çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, Şerif'in ve Munir'in kendisinden İran'a yönelik saldırıları durdurmasını talep ettiğini aktardı.
Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacak" dedi.
Pakistan'ın saldırıları 2 hafta boyunca askıya alma teklifini tüm askeri hedeflere ulaşmış ve İran'la barış konusunda kesin bir anlaşmaya çok yakın olmaları nedeniyle kabul ettiğini aktaran Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için işe yarar bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Geçmişteki çeşitli anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamında ABD ile İran mutabık kalmış durumda, iki haftalık süre ise anlaşmanın tamamlanmasına ve hayata geçirilmesine imkân tanıyacaktır" dedi.
Trump, ayrıca ABD adına ve aynı zamanda Orta Doğu ülkelerini temsilen, bu uzun soluklu sorunun çözüme kavuşmak üzere olmasından onur duyduğunu ifade etti.
TRUMP: BU KARAR ORTADOĞUNUN ALTIN ÇAĞI OLACAK
Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Dünya Barışı için büyük bir gün! İran bunun olmasını istiyor, artık yeter dediler! Aynı şekilde, herkes de öyle! Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğuna yardımcı olacak. Çok sayıda olumlu gelişme olacak! Büyük paralar kazanılacak. İran yeniden yapılanma sürecine başlayabilir. Her türlü malzemeyle dolup taşacağız ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için "orada bekleyeceğiz". Bunun olacağına eminim. Tıpkı ABD'de yaşadığımız gibi, bu Orta Doğu'nun Altın Çağı olabilir!" dedi.
MÜCTEBA HAMANEY ANLAŞMAYI ONAYLADI
ABD ve İsrail'in ardından İran da geçici ateşkesi kabul etti. ABD basının adı açıklanmayan İranlı yetkililere dayandırdığı haberde, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in ABD ile varılan 2 haftalık ateşkesi onayladığı bildirildi.
Haberde, ateşkesin kabul edilmesinde Pakistan'ın yoğun diplomatik çabaları, kritik altyapıya verilen hasarın yol açtığı ekonomik yıkım ile Çin'in son dakika devreye girerek İran'dan esneklik göstermesini ve gerilimi düşürmesini istemesinin etkili olduğu ifade edildi.
BEYAZ SARAY: İSRAİL ANLAŞMAYI KABUL ETTİ
Öte yandan AA muhabirinin sorusuna yanıt veren bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'in de söz konusu anlaşmayı kabul ettiğini belirtti.
İŞTE ABD/İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:
08.19 İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları şartlı olarak 2 hafta süreyle askıya alma kararını desteklediği belirtilerek, "2 haftalık ateşkes Lübnan'ı kapsamamaktadır" denildi.
08.18 ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran karşısında kesin bir zafer elde ettiğini öne sürerek, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumla ilgili, "Bu mesele kesinlikle halledilecek, aksi takdirde zaten anlaşmaya varmazdım" açıklamasında bulundu.
08.05 İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
06.23 İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi destekledikleri ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu
05.55 Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'daki temel askeri hedeflerine 38 gün içinde ulaştığını öne sürerek, varılan ateşkesi "ABD için bir zafer" olarak niteledi.
05.31 Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fu Cong, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Bahreyn'in öncülüğünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan tasarının dengeli olmadığını, yanlı bir tavırla İran'ı suçladığını ve sorunun kökeninde yatan sebeplere değinmediğini savundu.
04.55 Katar Savunma Bakanlığı, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından gerçekleştirilen bir füze saldırısının başarılı bir şekilde engellendiğini açıkladı.
04.27 İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesimindeki Petah Tikva ile güneyindeki Birüssebi kentlerine füze parçaları isabet etti.
04.10 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmasının ardından Abu Dabi'de bulunan Habşan gaz tesislerinde yangın çıktığını bildirdi.
04.06 ABD basınının üst düzey bir hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre; ABD ordusunun İran'a yönelik tüm saldırı operasyonlarını durdurduğu bildirildi. ABD'nin, ateşkes emrinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) alt kademelerine iletilmesinin biraz zaman alacağını öngördüğü kaydedildi.
04.06 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarına hedef olduklarını açıkladı.
04.01 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgelerde de yürürlüğe girdiğini bildirdi.
03.41 Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da, İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.
03.16 İran yönetimi, ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesini hedeflediğini duyurdu.
02.57 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD'nin müttefikleriyle birlikte, Lübnan da dahil olmak üzere her cephede geçerliliği an itibariyle başlayan derhal bir ateşkese vardıklarını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.
02.19 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" dedi.
02.14 İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, müzakerelerin "ABD tarafına tam bir güvensizlik içinde" 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacağını duyurdu.
02.14 İran: (ABD ile) Pakistan'da yapılacak müzakerelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescillenmesini hedefliyoruz.
02.04 ABD basını, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in ABD ile varılan 2 haftalık ateşkesi onayladığını bildirdi.
01.57 Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'in de ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran'la 2 haftalık ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.
01:36 ABD Başkanı Donald Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için işe yarar bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi koşuluyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum" dedi.
00:59 İran'ın Pakistan Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam, ABD ile devam eden müzakereler hakkında yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla, kritik ve hassas aşamadan bir adım öteye geçildi" dedi.
00:49 Katar'da, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzelere müdahalesi sırasında, şarapnel parçalarının bir evin üzerine düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
00:48 Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda 5 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı.
00.31 ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta, ABD kuvvetlerine ait çok sayıda savaş uçağı, insansız hava aracı (İHA), yakıt ikmal tankeri ve helikopter bölgede çeşitli kaza ve saldırılarda büyük hasar aldı.
00:29 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tahran ve Hürmüzgan semalarında 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu
00:25 İran basını: Erak'ta alüminyum üretim tesisi ile Mahşehr'de Emir Kebir'deki petrokimya tesisleri saldırıya uğradı
00.10 Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), İngiltere hükümetine, "ABD'nin İran'a karşı İngiliz askeri üslerini kullanmasına izin vermemesi" çağrısında bulundu.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
