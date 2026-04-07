Levent’te teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar kaydedildi
İstanbul Levent’te teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya yansıdı. Çatışmada 2 polis yaralanırken saldırganların kimliklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 07.04.2026 18:06
Haber Güncellenme Tarihi: 07.04.2026 18:09
İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Levent semtinde İsrail Konsolosluğu yakınında 2026 yılında meydana gelen silahlı saldırıda, güvenlik güçleri ile şüpheliler arasında çatışma çıktı. Olayda 3 saldırgan etkisiz hale getirilirken 2 polis memuru yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.
Çatışma anları kameraya yansıdı
Olay anına ait cep telefonu görüntülerinde, güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahalesi kaydedildi. Görüntülerde bir polis memurunun yaralanmasına rağmen çatışmaya devam ettiği anlar dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, bazı uluslararası hesaplar tarafından da paylaşıldı.
Saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar
Kayıtlarda, güvenlik güçlerinin araçları siper alarak çatışmaya müdahale ettiği görüldü. Bir saldırganın olay yerinde etkisiz hale getirildiği, diğer şüphelinin ise kaçmaya çalıştığı sırada vurularak durdurulduğu anlar görüntülere yansıdı. Çatışmanın farklı açılardan kaydedildiği anlaşıldı.
Yaralanan polislerin durumu
İstanbul Emniyeti tarafından yapılan açıklamada, çatışmada yaralanan 2 polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaralı personelin tedavisinin sürdüğü aktarıldı.
Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıldığı ve delillerin toplandığı belirtildi.
Şüphelilerin kimlik bilgileri paylaşıldı
İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, etkisiz hale getirilen şüphelilerden birinin dini istismar eden bir terör örgütüyle irtibatlı olduğu belirlendi. Diğer iki şüphelinin kardeş olduğu ve şahıslardan birinin uyuşturucu kaydının bulunduğu ifade edildi. Şüphelilerin İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldiklerinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.
Olayın uluslararası yansımaları
Söz konusu görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasıyla birlikte olay, yabancı basın kuruluşlarında da yer buldu. Güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin görüntüler farklı ülkelerdeki kullanıcılar tarafından paylaşıldı.
