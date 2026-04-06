Mert Hakan Yandaş tahliye sonrası ilk açıklamayı yaptı
Mert Hakan Yandaş tahliye sonrası açıklama yaptı. Destek veren isimlere teşekkür eden futbolcunun mesajında dikkat çeken detaylar yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 21:34
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 21:36
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra yargı süreci devam ederken 3 Nisan 2026 tarihinde tahliye edilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabı üzerinden ilk açıklamasını paylaştı. Yandaş, yaşadığı süreci geride bıraktığını belirtirken kamuoyunda açıklamasındaki isim tercihi dikkat çekti. Önümüzdeki süreçte yargılamanın nasıl ilerleyeceği ise yakından izleniyor.
Süreçte yaşadıklarını “tarif edilemez bir duygu” olarak nitelendiren Yandaş, uzun bir aradan sonra yeniden kamuoyuna seslenmenin kendisi için önemli olduğunu ifade etti. Açıklamasında yaşadığı dönemin kendisine sabretmeyi ve direnç göstermeyi öğrettiğini belirten futbolcu, zor anlarda destek olan kişilerin önemine vurgu yaptı.
Ali Koç’a özel teşekkür
Mert Hakan Yandaş, açıklamasında özellikle Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç’a ayrı bir parantez açtı. Koç’un süreç boyunca kendisi ve ailesiyle yakından ilgilendiğini belirten Yandaş, “ilk günden son güne kadar yanımda oldu” ifadelerini kullandı. Bu destek nedeniyle hayatı boyunca minnettar olacağını dile getirdi.
Açıklamada ayrıca Fenerbahçe camiası, ailesi, dostları ve taraftarlara teşekkür edilirken Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile yönetim kurulu üyelerine de destekleri için yer verildi. Hukuki süreçte görev alan avukatlara da özel olarak teşekkür edildi.
Kulüp vurgusu öne çıktı
Yandaş, açıklamasında Fenerbahçe’ye bağlılık vurgusu yaptı. Kulübe imza attığı ilk günden bu yana aleyhine herhangi bir düşüncesinin olmadığını belirten futbolcu, tek amacının Fenerbahçe’nin başarısı olduğunu ifade etti.
