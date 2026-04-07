Mircea Lucescu hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı'nın ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu 80 yaşında hayatını kaybetti. Rumen teknik direktörün vefatı, futbol dünyasında geniş yankı uyandırırken, kariyeri boyunca görev yaptığı kulüpler ve milli takımlar üzerinden etkisinin nasıl süreceği merak konusu oldu.
Haber Giriş Tarihi: 07.04.2026 21:15
Haber Güncellenme Tarihi: 07.04.2026 21:18
A Milli Futbol Takımı'nın ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.
1945 doğumlu olan Mircea Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde Romanya, Türkiye, Ukrayna ve Rusya başta olmak üzere farklı ülkelerde görev yaptı. Dinamo Bükreş, Galatasaray, Beşiktaş ve Shakhtar Donetsk gibi kulüplerde çalışan Lucescu, özellikle Ukrayna temsilcisiyle elde ettiği başarılarla öne çıktı.
Türkiye’de hem kulüp hem milli takım deneyimi yaşadı
Lucescu, Türkiye’de Galatasaray ve Beşiktaş’ta teknik direktörlük yaptı. 2017-2019 yılları arasında ise A Milli Futbol Takımı’nın başında görev aldı. Bu süreçte genç oyunculara verdiği önem ve kadro yapılanması dikkat çekti.
Uluslararası başarılarıyla tanındı
Deneyimli teknik direktör, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa gibi organizasyonlarda elde ettiği başarılarla Avrupa futbolunda önemli bir yer edindi. Kariyeri boyunca birçok lig şampiyonluğu yaşayan Lucescu, uzun süre aktif teknik direktörlük yapmasıyla da bilindi.
Çok Okunanlar