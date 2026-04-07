Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü: Masaya hangi konular yatırıldı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez görüşmesi sonrası İran ve bölgesel krizlere ilişkin mesajlar öne çıktı. Türkiye İspanya ilişkileri ve diplomasi vurgusu dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 07.04.2026 20:56
Haber Güncellenme Tarihi: 07.04.2026 21:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlenerek sürdüğü belirtilirken, diplomasi ve barış vurgusu öne çıktı. Önümüzdeki süreçte temasların hangi başlıklarda yoğunlaşacağı izlenecek.
Türkiye ile İspanya ilişkilerinde iş birliği mesajı
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye ve İspanya’nın savunma başta olmak üzere her alanda sergiledikleri dayanışmanın memnuniyetle karşılandığını ifade etti. İkili ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasının hedeflendiği belirtildi.
İran ve bölgesel dengelere ilişkin değerlendirme
Erdoğan, İran’ın topyekûn yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmediklerini ifade etti. İran’ın bölge ülkelerine yönelik tutumunun da doğru bulunmadığını belirten Erdoğan, barışın korunması için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.
Gazze ve uluslararası hukuk vurgusu
Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki eylemlerine dikkat çekerek, uluslararası hukukun ihlal edilmesinin önüne geçilmemesi durumunda bölgede kalıcı barışın sağlanamayacağını ifade etti.
Rusya Ukrayna savaşına ilişkin mesaj
Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına da değinildi. Erdoğan, savaşın sona erdirilmesi için müzakerelerin yeniden canlandırılmasının önemli olduğunu belirterek, uluslararası toplumun barış odaklı girişimlere daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini dile getirdi.
