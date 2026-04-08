İsrail’in Lübnan saldırısında bilanço ağırlaşıyor. Eş zamanlı hava saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var.
Haber Giriş Tarihi: 08.04.2026 18:33
Haber Güncellenme Tarihi: 08.04.2026 18:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut başta olmak üzere ülkenin güneyi ve doğusunda eş zamanlı hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 300’ü aştı. Çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gelişmeler, bölgedeki gerilimin kısa vadede nasıl şekilleneceğine yönelik belirsizliği artırıyor.
Sivillerin bulunduğu noktalar hedef alındı
Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, ülkenin doğusundaki Şemstar beldesinde mezarlık yakınında cenaze töreni için bekleyen siviller hedef alındı. İlk belirlemelere göre burada 6 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı.
10 dakikada 100 hedef vuruldu
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 10 dakika içinde birden fazla bölgede eş zamanlı olarak yaklaşık 100 hedefin vurulduğu bildirildi. Saldırılarda Hizbullah’a ait komuta merkezleri ve askeri tesislerin hedef alındığı öne sürüldü. İsrail basınında yer alan askeri kaynaklara göre operasyon kapsamında 50 savaş uçağı kullanıldı ve yaklaşık 160 bomba atıldı.
Enkaz altında kalanlar için seferberlik başlatıldı
Lübnan Sağlık Bakanlığı, önceliğin enkaz altında kalanların kurtarılması ve yaralıların hastanelere sevk edilmesi olduğunu duyurdu. Özellikle Beyrut’ta yoğunluğun azaltılması ve acil yardım ekiplerinin çalışmalarının kesintisiz sürdürülebilmesi için yolların açık tutulması çağrısı yapıldı.
İsrail’den operasyon açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Katz, saldırıların Hizbullah unsurlarını hedef aldığını belirterek yüzlerce kişinin hedef alındığını ifade etti. Katz ayrıca Hizbullah lideri Naim Kasım’a yönelik uyarıda bulundu. İsrail tarafı, saldırıların haftalar süren planlama sürecinin ardından gerçekleştirildiğini ve geniş çaplı bir operasyon olduğunu açıkladı.
Ateşkes tartışması sürüyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan’ın dahil olmadığını savundu. Ateşkes sürecine aracılık eden Pakistan ise Lübnan’ın da kapsamda olduğunu bildirdi. ABD tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
İran’dan sert açıklama geldi
İran’dan yapılan açıklamada, Lübnan’a yönelik saldırılar nedeniyle İsrail’e karşılık verileceği ifade edildi. Açıklamada, İsrail’e yönelik caydırıcılığa vurgu yapıldı.
