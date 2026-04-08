Devlet Bahçeli’den ateşkes mesajı: Çözüm diyalog vurgusu
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ateşkes açıklaması ile ABD-İran hattındaki gelişmeleri değerlendirdi. Kalıcı çözüm için diyalog vurgusu öne çıkarken İstanbul’daki saldırıya da dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 08.04.2026 18:44
Haber Güncellenme Tarihi: 08.04.2026 18:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık geçici ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, İstanbul Levent’te meydana gelen terör saldırısına da değindi. Bahçeli, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, kalıcı çözümün diyalog yoluyla sağlanabileceğini ifade etti. Açıklama, bölgesel gerilimin seyrine ilişkin diplomatik adımların nasıl şekilleneceğine yönelik beklentilerin arttığı bir dönemde geldi.
Ateşkes kararı ve diplomatik süreç
Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin bölgesel ve küresel barış açısından kritik bir eşikte alındığını belirtti. Savaşın genişlemesini önlemeye yönelik her diplomatik girişimin uluslararası kamuoyunda karşılık bulduğunu ifade eden Bahçeli, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölge ülkelerinin yapıcı rolüne işaret etti.
Taraflar arasında ortaya konulan karşılıklı irade beyanlarının kontrolsüz çatışma riskini geçici olarak sınırladığını aktaran Bahçeli, Lübnan sahasına ilişkin istisnaların ise sürecin henüz tam anlamıyla sonuçlanmadığını gösterdiğini kaydetti.
Türkiye’nin barış ve istikrar vurgusu
Bahçeli, Türkiye’nin barış, istikrar ve adil uluslararası düzen hedefini sürdürdüğünü belirterek, kalıcı çözümün silahtan değil diyalogdan geçtiğini ifade etti. Ateşkesin kalıcı bir barış sürecine dönüşmesinin temenni edildiğini aktardı.
İstanbul Levent’teki saldırıya ilişkin değerlendirme
Bahçeli, İstanbul Beşiktaş Levent’te meydana gelen terör saldırısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, saldırının uluslararası şirketlerin yoğunlaştığı bir bölgede ve güvenlik güçlerini hedef alacak şekilde gerçekleştirilmiş olmasına dikkat çekti. İlk aşamada İsrail Başkonsolosluğu’nun hedef alındığı yönündeki bilgilerin paylaşıldığını, ancak konsolosluğun boş olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.
Saldırının zamanlamasına da değinen Bahçeli, Orta Doğu ve Asya merkezli bazı şirketlerin faaliyetlerini daha güvenli finans merkezlerine taşıma arayışlarının arttığı bir dönemde gerçekleştiğini belirtti. Türkiye’nin bu süreçte öne çıkan merkezlerden biri olduğuna yönelik değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.
Güvenlik güçlerine vurgu
Bahçeli, terör saldırısına müdahale eden güvenlik güçlerinin çalışmalarını takdir ederek, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu. Türkiye’nin terör ve provokasyonlara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini ifade etti.
