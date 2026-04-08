Netanyahu ateşkese rağmen "askeri hazırlığı" vurguladı
Netanyahu ateşkes açıklaması sonrası bölgede gerilim sürüyor. ABD ile İran arasında gece saatlerinde varılan geçici ateşkes anlaşmasının ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sürecin kalıcı olmadığını ve askeri hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Açıklamalar, ateşkesin sahadaki etkisinin sınırlı kalabileceğine işaret ederken, bölgedeki gelişmelerin yakından izleneceği beklentisini artırdı.
Haber Giriş Tarihi: 08.04.2026 20:50
Haber Güncellenme Tarihi: 08.04.2026 21:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkesin İsrail ile koordinasyon içinde hazırlandığını belirterek, anlaşmadan son dakika haberdar olunduğu yönündeki iddiaları reddetti. Netanyahu, “Ateşkes bir son değil. Hedeflerimize anlaşma ya da askeri yollarla ulaşacağız” ifadelerini kullandı.
Netanyahu ayrıca, İsrail’in İran’a karşı her an harekete geçebilecek durumda olduğunu vurgulayarak, “Parmaklarımız tetikte” açıklamasında bulundu.
Hizbullah detayı dikkat çekti
Netanyahu, İran ile yapılan ateşkesin Hizbullah’ı kapsamayacağını belirterek, Lübnan hattında operasyonların sürebileceğinin sinyalini verdi. Açıklama, İran’ın bölgesel etkisiyle bağlantılı gerilim başlıklarının ateşkes dışında tutulduğunu gösterdi.
Saldırılar ve karşılık süreci
İsrail ve ABD, 28 Şubat 2026’da İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. Süreçte İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de belirlenen hedeflere saldırılar gerçekleştirdi.
Çatışmaların 40. gününde ABD ile İran arasında geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı duyuruldu. Ateşkesin ardından gelen açıklamalar, sahadaki tansiyonun tamamen düşmediğini ortaya koydu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
