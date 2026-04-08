Gece yarısı aile katliamı! 3 kişi hayatını kaybetti
Ankara Sincan'da emekli uzman çavuş R.B., eşi D.B. ve kızı I.N.B.'yi öldürdü, kızı S.B. yaralandı. R.B. olay yerinde intihar etti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. (8 Nisan 2026)
Haber Giriş Tarihi: 08.04.2026 08:42
Haber Güncellenme Tarihi: 08.04.2026 09:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde emekli uzman çavuş R.B. ile aile üyeleri arasında tartışma çıktı.
Bunun üzerine R.B, eşi D.B. ve kızları I.N.B. ile S.B'ye tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.
R.B, eşi D.B. ve kızı I.N.B. olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayda yaralanan S.B. ise hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
