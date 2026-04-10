Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı. İzmir’de yürütülen soruşturmada 4 şüpheli mahkeme kararıyla adli kontrol olmadan serbest kaldı.
Haber Giriş Tarihi: 10.04.2026 07:06
Haber Güncellenme Tarihi: 10.04.2026 07:08
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi’nde yürütülen “bankamatik memuru” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme, Eşki ve beraberindeki 3 kişi hakkında serbest bırakılma kararı verdi. Sürecin ilerleyen aşamalarında soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği yakından izleniyor.
Soruşturma hangi suçlamalar üzerinden yürütülüyor
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin “nitelikli dolandırıcılık” (TCK 158/1-e) ve “resmi belgede sahtecilik” (TCK 204) suçlamalarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, toplam 4 şüpheli hakkında adli sürecin başlatıldığı ifade edildi.
SGK kaydı üzerinden tespitler yapıldı
Başsavcılık açıklamasında, şüpheli A.A.’nın 22 Eylül 2025 tarihinde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği aktarıldı. SGK uzmanlık raporuna göre olayda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Personel A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü V.İ.A.’nın sorumluluklarının bulunduğu belirtildi.
Belediye yönetiminden süreç açıklaması
Bornova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin emniyet birimleri tarafından ifade vermek üzere davet edildiği ve bu davete icabet ettiği bildirildi. Açıklamada, gözaltı kararının Başsavcılık tarafından yapılan duyuruyla öğrenildiği belirtilirken, hukuki sürecin şeffaflık ilkesi doğrultusunda takip edildiği kaydedildi.
Soruşturma nasıl başladı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen ayrı bir soruşturma sürecinde sosyal medyada yer alan iddiaları ihbar kabul etmesi üzerine, Bornova Belediyesi’nde çalışmadığı halde maaş aldığı öne sürülen A.A. ve bağlantılı kişiler hakkında 1 Nisan 2026 tarihinde soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Çok Okunanlar