Sumud filosu iddianamesi kabul edildi süreç başladı: Bakan Gürlek'ten açıklama!
Sumud filosu iddianamesi kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dosya yargı aşamasına taşındı. Sürecin nasıl ilerleyeceği izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 10.04.2026 22:30
Haber Güncellenme Tarihi: 10.04.2026 22:32
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze’ye insani yardım götüren Sumud filosuna yönelik saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosyanın yargı aşamasına geçtiği bildirildi. Sürecin ilerleyen aşamalarında yargılamanın kapsamı ve uluslararası etkileri takip edilecek.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte önemli bir yargılama sürecinin başladığını belirtti. Soruşturmanın görev yaptığı dönemde başlatıldığını ifade eden Gürlek, sürecin Türk adaletinin uluslararası hukuk çerçevesindeki yaklaşımını ortaya koyduğunu kaydetti.
Yargılama süreci başladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle dosya mahkeme aşamasına taşındı. Soruşturma, Gazze’ye yardım götüren Sumud filosuna yönelik saldırıya ilişkin yürütüldü. Yargılamanın önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceği ve uluslararası hukuk boyutunun nasıl ele alınacağı izlenecek.
Açıklamada uluslararası hukuk vurgusu
Adalet Bakanı Gürlek açıklamasında, Türkiye’nin yalnızca diplomasi alanında değil hukuk zemininde de süreci takip ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen politikaların bu alanda da sürdüğünü belirten Gürlek, hukuki sürecin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
İddianamede ağır suçlamalar yer aldı
Gürlek, açıklamasında saldırıya ilişkin iddiaların insanlığa karşı suçlar kapsamında değerlendirildiğini ifade etti. Sivillere yönelik planlı saldırılar, soykırım, işkence ve yağma gibi suçlamaların hukuk önünde ele alınacağını belirtti. Süreçte sorumluların yargı önünde hesap vermesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Sürecin takibi devam edecek
Adalet Bakanlığı, saldırıya ilişkin yürütülen yargı sürecinin takipçisi olunacağını bildirdi. Açıklamada, hem vatandaşların hem de uluslararası kamuoyunun vicdanını ilgilendiren olaylara karşı hukuki sürecin sürdürüleceği ifade edildi. Yargılama sürecinin ilerleyen aşamalarına ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
Çok Okunanlar