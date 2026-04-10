İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bornova Belediyesi’ndeki “bankamatik memuru” soruşturmasında şüpheli Aslıhan Aksoy’un ifadesi ortaya çıktı. Aksoy, tüm bağlantıların Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden sağlandığını öne sürdü.
Haber Giriş Tarihi: 10.04.2026 15:31
Haber Güncellenme Tarihi: 10.04.2026 15:33
Bornova Belediyesi’ndeki “bankamatik memur” soruşturmasında yeni ifadeler ortaya çıktı. Şüpheli Aslıhan Aksoy, işe alım sürecinde tüm bağlantıların Özkan Yalım tarafından sağlandığını iddia etti.
“Bankamatik sevgili” soruşturmasında çarpıcı ifade: Özkan Yalım ismini verdi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi’nde yürütülen “bankamatik memuru” ve nitelikli dolandırıcılık iddialarına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında serbest bırakılan şüphelilerin savcılık ifadeleri dosyaya girdi.
Soruşturmanın odağında işe alınmadan maaş iddiası
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Aslıhan Aksoy isimli şüphelinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları incelendi.
SGK raporlarına göre Aksoy’un belediyede aktif görev yapmadığı tespit edildi.
“Bütün bağlantıları sağlayan kişi Özkan Yalım’dır” iddiası
Şüpheli Aslıhan Aksoy ifadesinde, tüm sürecin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden yürüdüğünü öne sürdü.
Aksoy ifadesinde şu ifadeleri kullandı:
“Bütün bağlantıları sağlayan kişi Özkan Yalım’dır.”
Başkan Ömer Eşki’den savunma
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise ifadesinde, yalnızca referans olduğunu belirterek sürece doğrudan müdahil olmadığını söyledi.
Bankamatik “sevgili” skandalında yeni detaylar
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bornova Belediyesi’ndeki “bankamatik memuru” soruşturmasında şüpheli Aslıhan Aksoy’un ifadesi ortaya çıktı. Aksoy, tüm bağlantıların Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden sağlandığını öne sürdü.
Bornova Belediyesi’ndeki “bankamatik memur” soruşturmasında yeni ifadeler ortaya çıktı. Şüpheli Aslıhan Aksoy, işe alım sürecinde tüm bağlantıların Özkan Yalım tarafından sağlandığını iddia etti.
“Bankamatik sevgili” soruşturmasında çarpıcı ifade: Özkan Yalım ismini verdi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi’nde yürütülen “bankamatik memuru” ve nitelikli dolandırıcılık iddialarına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında serbest bırakılan şüphelilerin savcılık ifadeleri dosyaya girdi.
Soruşturmanın odağında işe alınmadan maaş iddiası
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Aslıhan Aksoy isimli şüphelinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları incelendi.
SGK raporlarına göre Aksoy’un belediyede aktif görev yapmadığı tespit edildi.
“Bütün bağlantıları sağlayan kişi Özkan Yalım’dır” iddiası
Şüpheli Aslıhan Aksoy ifadesinde, tüm sürecin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden yürüdüğünü öne sürdü.
Aksoy ifadesinde şu ifadeleri kullandı:
Başkan Ömer Eşki’den savunma
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise ifadesinde, yalnızca referans olduğunu belirterek sürece doğrudan müdahil olmadığını söyledi.
Eşki, “Dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmiyorum. Bilseydim başlangıçta kesinlikle müdahale ederdim” dedi.
Soruşturma genişliyor
Savcılık, şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ederken, dosyada yeni değerlendirmelerin yapılmaya devam ettiği öğrenildi.
Soruşturmanın SGK ve belediye kayıtları üzerinden genişletildiği bildirildi.
