Bankamatik “sevgili” skandalında yeni detaylar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bornova Belediyesi’ndeki “bankamatik memuru” soruşturmasında şüpheli Aslıhan Aksoy’un ifadesi ortaya çıktı. Aksoy, tüm bağlantıların Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden sağlandığını öne sürdü.

Haber Giriş Tarihi: 10.04.2026 15:31
Haber Güncellenme Tarihi: 10.04.2026 15:33
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
“Bankamatik sevgili” soruşturmasında çarpıcı ifade: Özkan Yalım ismini verdi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi’nde yürütülen “bankamatik memuru” ve nitelikli dolandırıcılık iddialarına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında serbest bırakılan şüphelilerin savcılık ifadeleri dosyaya girdi.

Soruşturmanın odağında işe alınmadan maaş iddiası

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Aslıhan Aksoy isimli şüphelinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları incelendi.

SGK raporlarına göre Aksoy’un belediyede aktif görev yapmadığı tespit edildi.

“Bütün bağlantıları sağlayan kişi Özkan Yalım’dır” iddiası

Şüpheli Aslıhan Aksoy ifadesinde, tüm sürecin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden yürüdüğünü öne sürdü.

Aksoy ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bütün bağlantıları sağlayan kişi Özkan Yalım’dır.”

Başkan Ömer Eşki’den savunma

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise ifadesinde, yalnızca referans olduğunu belirterek sürece doğrudan müdahil olmadığını söyledi.

Eşki, “Dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmiyorum. Bilseydim başlangıçta kesinlikle müdahale ederdim” dedi.

Soruşturma genişliyor

Savcılık, şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ederken, dosyada yeni değerlendirmelerin yapılmaya devam ettiği öğrenildi.

Soruşturmanın SGK ve belediye kayıtları üzerinden genişletildiği bildirildi.

