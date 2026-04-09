İsrail Lübnan ile doğrudan görüşmelere hazırlanıyor
İsrail Lübnan görüşmeleri süreci başlıyor. Netanyahu’nun talimatıyla doğrudan müzakereler gündeme gelirken diplomasi trafiğinin nasıl şekilleneceği izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 09.04.2026 19:09
Haber Güncellenme Tarihi: 09.04.2026 19:10
Haber Merkezi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan ile doğrudan görüşmelere başlaması için kabineye talimat verdiğini duyurdu. Açıklamaya göre müzakereler, Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine odaklanacak. Sürecin kısa sürede başlatılması hedeflenirken bölgedeki diplomatik hareketlilik dikkat çekiyor.
Netanyahu, Lübnan’dan İsrail ile doğrudan müzakerelerin başlatılmasına yönelik çağrıların tekrarlandığını belirterek bu gelişmeler doğrultusunda adım attıklarını ifade etti. İsrail yönetimi, Lübnan Başbakanı tarafından yapılan silahsızlanma çağrısını da olumlu karşıladığını bildirdi.
Diplomasi trafiğinde ABD etkisi
ABD’li bir yetkiliye göre, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff’un da yer aldığı görüşmede, Witkoff’un Netanyahu’ya Lübnan’a yönelik saldırıların azaltılması ve diplomasiye alan açılması yönünde mesaj verdiği aktarıldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin detayların sınırlı olduğu belirtilirken temasların sürdüğü ifade edildi.
Müzakerelerin kapsamı ve olası gündem başlıkları
İsrail tarafı, müzakerelerin ana eksenini güvenlik ve siyasi düzenlemelerin oluşturacağını açıkladı. Hizbullah’ın silahsızlandırılması konusu öne çıkan başlıklar arasında yer alırken, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden yapılandırılması da gündeme alınacak.
