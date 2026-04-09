ABD’de Trump için 25. madde çağrıları yeniden yükseldi
ABD’de Trump için 25. madde çağrıları yeniden gündeme geldi. Kongre’de bazı Demokrat üyeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemdeki açıklamaları ve kararları sonrası görevini sürdürme yeterliliğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 09.04.2026 18:25
Haber Güncellenme Tarihi: 09.04.2026 18:31
Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senatör Chris Murphy’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 70 Kongre üyesi, Trump’ın görevini yerine getirme kapasitesinin sorgulanması gerektiğini ifade etti. Söz konusu çağrıda, ABD Anayasası’nın 25. maddesinin devreye alınması talep edildi.
ABD Anayasası’na göre başkan yardımcısı ve kabinenin çoğunluğu, başkanın görevini yerine getiremeyecek durumda olduğuna karar verirse, bu durum Kongre’ye bildirilerek yetkiler başkandan alınabiliyor.
Trump’tan eleştirilere yanıt
Donald Trump, akıl sağlığına yönelik eleştirilere kamuoyuna yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Trump, eleştirileri yöneltenlerin kendilerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, kendi yönetimi döneminde ülkenin ekonomik olarak farklı bir süreçten geçtiğini belirtti.
Trump, açıklamasında ülkenin geçmişte ticaret başta olmak üzere çeşitli alanlarda zarar gördüğünü savundu.
Uzman yorumları tartışmayı genişletti
Kamuoyunda tartışmalar sürerken, bazı uzman isimler de Trump’ın davranışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Onu Okan Demirci, televizyon programında yaptığı açıklamada, kamuoyuna yansıyan yorumlarda “frontotemporal demans” benzeri değerlendirmelerin öne çıktığını ifade etti.
Demirci, söz konusu durumun karakter değişimi ve davranışsal farklılıklarla kendini gösterebilen bir rahatsızlık olarak tanımlandığını aktardı.
