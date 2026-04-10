CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim çağrılarına destek bulmak amacıyla İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti ancak Müsavat Dervişoğlu'ndan beklediği desteği bulamadı. Dervişoğlu, iki parti arasındaki görüş ayrılıklarına dikkat çekerek Özel'e mesafeli bir tutum sergiledi. Bu tablo, Özel'in siyasi destek arayışında yalnız kaldığı yorumlarına neden oldu.
Haber Giriş Tarihi: 10.04.2026 10:45
Haber Güncellenme Tarihi: 10.04.2026 10:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim çağrılarına destek toplamak amacıyla sürdürdüğü siyasi temaslarda İYİ Parti'nin kapısını çaldı. Ancak İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, görüşmede iki parti arasındaki fikir ayrılıklarını öne çıkararak CHP'nin talebine mesafeli durdu. Bu gelişme, Özel'in muhalefet cephesinde yalnız kaldığı değerlendirmelerini güçlendirdi.
ÖZEL'İN ARA SEÇİM TURU İYİ PARTİ'DE DUVARA ÇARPTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ara seçim çağrılarına destek aramak için siyasi partileri ziyaret ediyor. Özel'in son durağı İYİ Parti Genel Merkeziydi. Ancak CHP Genel Başkanı Özel aradığı desteği tam olarak bulamadı. Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti ve CHP arasındaki görüş farklılıklarına dikkati çekti.
Özgür Özel'in destek talebine İYİ Parti'den ret! Dervişoğlu CHP'ye kapıları kapattı
