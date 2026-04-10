Bir ilimizde doğal gaz keşfedildi: Süre 2028'e kadar uzatıldı

TPAO'nun Tekirdağ'daki arama ruhsatının gaz keşfi sonrası 2028'e uzatıldığı bildirildi. Kararla, doğal gaz keşfi yapılan saha geliştirilip, bölgenin hidrokarbon potansiyeli ekonomiye kazandırılacak.

Haber Giriş Tarihi: 10.04.2026 09:46
Haber Güncellenme Tarihi: 10.04.2026 09:47
Kaynak: Haber Merkezi
Bir ilimizde doğal gaz keşfedildi: Süre 2028'e kadar uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Tekirdağ'da bulunan sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin, sahada yapılan doğal gaz keşfinin ardından uzatılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 14 bin 537 hektar büyüklüğündeki kara sahasında keşfin ticari olarak değerlendirilmesi, doğal gaz keşfi yapılan sahanın geliştirilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacıyla ruhsat süresi 6 Haziran 2028'e kadar uzatıldı.

