Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılında Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) NATO'nun ikinci büyük ordusu olduğu belirtilirken, sahip olduğu imkân ve kabiliyetlere vurgu yapıldı.
Haber Giriş Tarihi: 06.07.2026 18:31
Haber Güncellenme Tarihi: 06.07.2026 18:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MSB'den TSK'nın kapasitesine vurgu
MSB paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihinden aldığı ilhamla Türkiye'nin savunma ve güvenliği için sarsılmaz bir iradeyle görev yaptığı ifade edildi. Açıklamada, TSK'nın NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olduğu belirtildi.
Bölgesel ve küresel güvenlik mesajı verildi
Paylaşımda, TSK'nın köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü ile modern imkân ve kabiliyetleri sayesinde yalnızca Türkiye'nin değil, bölgesel ve küresel güvenliğin de güçlü teminatlarından biri olduğu kaydedildi.
MSB'nin paylaşımı, Ankara'da düzenlenecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
NATO Zirvesi öncesi MSB'den dikkat çeken paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılında Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) NATO'nun ikinci büyük ordusu olduğu belirtilirken, sahip olduğu imkân ve kabiliyetlere vurgu yapıldı.
MSB'den TSK'nın kapasitesine vurgu
MSB paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihinden aldığı ilhamla Türkiye'nin savunma ve güvenliği için sarsılmaz bir iradeyle görev yaptığı ifade edildi. Açıklamada, TSK'nın NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olduğu belirtildi.
Bölgesel ve küresel güvenlik mesajı verildi
Paylaşımda, TSK'nın köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü ile modern imkân ve kabiliyetleri sayesinde yalnızca Türkiye'nin değil, bölgesel ve küresel güvenliğin de güçlü teminatlarından biri olduğu kaydedildi.
MSB'nin paylaşımı, Ankara'da düzenlenecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Çok Okunanlar