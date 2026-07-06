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NATO Zirvesi öncesi MSB'den dikkat çeken paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılında Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) NATO'nun ikinci büyük ordusu olduğu belirtilirken, sahip olduğu imkân ve kabiliyetlere vurgu yapıldı.

Haber Giriş Tarihi: 06.07.2026 18:31
Haber Güncellenme Tarihi: 06.07.2026 18:33
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
NATO Zirvesi öncesi MSB'den dikkat çeken paylaşım

MSB'den TSK'nın kapasitesine vurgu

MSB paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihinden aldığı ilhamla Türkiye'nin savunma ve güvenliği için sarsılmaz bir iradeyle görev yaptığı ifade edildi. Açıklamada, TSK'nın NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olduğu belirtildi.

Bölgesel ve küresel güvenlik mesajı verildi

Paylaşımda, TSK'nın köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü ile modern imkân ve kabiliyetleri sayesinde yalnızca Türkiye'nin değil, bölgesel ve küresel güvenliğin de güçlü teminatlarından biri olduğu kaydedildi.

MSB'nin paylaşımı, Ankara'da düzenlenecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

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