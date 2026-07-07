NATO Ankara Zirvesi başladı! Rutte: İş birliği inşa etmemiz çok önemli
NATO Ankara Zirvesi başladı! Rutte: İş birliği inşa etmemiz çok önemli
NATO Ankara Zirvesi Savunma Sanayii Forumu'nda açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Savunmayı sağlamak herkes için ortak olmalı. İş birliği inşa etmemiz çok önemli.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 14:06
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 14:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara Zirvesi Savunma Sanayii Forumu'nda açıklamalarda bulundu.
Rutte'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
* Caydırıcılık ve savunma tam bir takım çalışması gerektirir. Bu nedenle NATO ve sanayi arasında işbirliği inşa etmemiz çok önemli
* Gerçek bir ilerleme kaydettik ve doğru yönde ilerlemeye devam ediyoruz, strateji net aslında ama maç bitmedi henüz ve bu maçı kazanmak istiyorsak da tüm üyelerimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor.
* Geçtiğimiz yıl müttefiklerimiz ve Kanada, savunmaya bir yıl öncesine kıyasla daha fazla harcadılar. Sadece geçtiğimiz yıla bakacak olursak 37 milyar doların savunma sanayi altyapısının geliştirilmesi için harcandığını görüyoruz.
* Bu zorluklarla mücadele edebilmek için transatlantik savunma devrimine ihtiyacımız var. Hükümetlerin oynayacağı roller var, uzun dönemli siparişler vermeye ve sözleşmeler imzalamaya devam etmeliler
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NATO Ankara Zirvesi başladı! Rutte: İş birliği inşa etmemiz çok önemli
NATO Ankara Zirvesi Savunma Sanayii Forumu'nda açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Savunmayı sağlamak herkes için ortak olmalı. İş birliği inşa etmemiz çok önemli.' ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara Zirvesi Savunma Sanayii Forumu'nda açıklamalarda bulundu.
Rutte'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
* Caydırıcılık ve savunma tam bir takım çalışması gerektirir. Bu nedenle NATO ve sanayi arasında işbirliği inşa etmemiz çok önemli
* Gerçek bir ilerleme kaydettik ve doğru yönde ilerlemeye devam ediyoruz, strateji net aslında ama maç bitmedi henüz ve bu maçı kazanmak istiyorsak da tüm üyelerimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor.
* Geçtiğimiz yıl müttefiklerimiz ve Kanada, savunmaya bir yıl öncesine kıyasla daha fazla harcadılar. Sadece geçtiğimiz yıla bakacak olursak 37 milyar doların savunma sanayi altyapısının geliştirilmesi için harcandığını görüyoruz.
* Bu zorluklarla mücadele edebilmek için transatlantik savunma devrimine ihtiyacımız var. Hükümetlerin oynayacağı roller var, uzun dönemli siparişler vermeye ve sözleşmeler imzalamaya devam etmeliler
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