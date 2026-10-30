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Mustafa Sarıgül partisinden istifa etti

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 15:15
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 15:16
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Mustafa Sarıgül partisinden istifa etti

Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Yeni Parti Grubu üyeliğimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

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