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Mustafa Sarıgül partisinden istifa etti
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Yeni Parti Grubu üyeliğimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
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