Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki tarım alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılarak Saklıkent Kanyonu yakınlarındaki dereyi aşıp Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına çok sayıda kara aracı, personel ve hava desteğiyle müdahale ediliyor. Alevlerin evlere de sıçradığı öğrenildi. Yangının tehdit ettiği dünyaca ünlü Saklıkent kanyonu ziyaretçilere kapandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde de çıkan örtü ve orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.08.2026 15:15
Haber Güncellenme Tarihi: 29.08.2026 15:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.
Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." bilgisi verildi.
Alevlerin evlere sıçradığı öğrenildi.
SAKLIKENT KANYONU ZİYARETÇİLERE KAPANDI
Yangının dünyaca ünlü sınırları Antalya ve Muğla'da bulunan Saklıkent kanyonuna yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı Saklıkent kanyonu geçici olarak ziyaretçilere kapandığı açıklandı.
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Muğla'daki alevler Kaş'a sıçradı! Yanan evler var
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki tarım alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılarak Saklıkent Kanyonu yakınlarındaki dereyi aşıp Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına çok sayıda kara aracı, personel ve hava desteğiyle müdahale ediliyor. Alevlerin evlere de sıçradığı öğrenildi. Yangının tehdit ettiği dünyaca ünlü Saklıkent kanyonu ziyaretçilere kapandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde de çıkan örtü ve orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.
Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." bilgisi verildi.
Alevlerin evlere sıçradığı öğrenildi.
SAKLIKENT KANYONU ZİYARETÇİLERE KAPANDI
Yangının dünyaca ünlü sınırları Antalya ve Muğla'da bulunan Saklıkent kanyonuna yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı Saklıkent kanyonu geçici olarak ziyaretçilere kapandığı açıklandı.
DİYARBAKIR'DA ORMANA SIÇRAYAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
Kırsal Üçbasamak Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 9 personel, 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
ALANYA'DA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Obaalacami Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlere, 2 helikopter, 6 arazöz, çok sayıda teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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