Milyarlık tefeci çetesine şafak operasyonu: 1417 banka hesabına el konuldu
İçişleri Bakanlığı, Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu verilerine göre, şüphelilere ait yaklaşık değeri 2 milyar 800 milyon lira olan 88 taşınmaz, 58 araç ve 1417 banka hesabına el konuldu.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 16:05
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 16:18
Haber Merkezi
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tefecilik" suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek tutarlı çek, senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edilen 19 şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu verilerine göre, şüphelilere ait yaklaşık değeri 2 milyar 800 milyon lira olan 88 taşınmaz, 58 araç ve 1417 banka hesabına el konuldu.
Çok Okunanlar