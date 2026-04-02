Trump İran için ‘geç olmadan’ dedi yeni mesaj ne içeriyor?
Trump İran için ‘geç olmadan’ dedi yeni mesaj ne içeriyor?
Trump İran açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın “geç olmadan anlaşma” çağrısına odaklandı. Mesajda askeri gelişmeler ve yeni sinyaller öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 21:32
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 21:34
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla 28 Şubat 2026’da başlayan ve 34’üncü gününe giren çatışmalar sürerken yeni bir açıklama yaptı. Trump, İran’a “geç olmadan anlaşma” çağrısında bulunurken, askeri operasyonların devam edebileceğine işaret eden ifadeler kullandı. Açıklama, çatışmaların seyri ve diplomatik sürecin yönü açısından yeni bir merak alanı oluşturdu.
Çatışmaların 34’üncü gününde sahada ne yaşandı
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte çatışmalar geniş bir coğrafyaya yayıldı. Körfez bölgesinde ABD üslerinin bulunduğu ülkeler de hedefler arasında yer aldı. Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, altyapı unsurlarına yönelik saldırılar dikkat çekti.
Trump’tan askeri operasyon mesajı
ABD Başkanı Trump, İran’daki bir köprünün hedef alındığını belirterek, “İran’ın en büyük köprüsü yıkıldı, bir daha asla kullanılmayacak. Daha fazlası da gelecek” ifadelerini kullandı. Açıklamada operasyonların devam edebileceğine yönelik vurgu öne çıktı.
‘Geç olmadan anlaşma’ çağrısı
Trump, İran’a yönelik mesajında anlaşma çağrısını yineledi. “İran’ın çok geç olmadan ve hala büyük bir ülke olabileceği şeylerden hiçbiri kalmadan önce anlaşma yapmasının zamanı geldi” diyen Trump, diplomatik sürece açık kapı bırakan bir ifade kullandı.
Uluslararası dengeler ve NATO vurgusu
Trump, önceki açıklamalarında NATO’nun ABD’ye destek vermediğini belirterek eleştiriler yöneltmişti. Son mesajlarında da müttefiklere yönelik bu yaklaşımın sürdüğü görülürken, çatışmanın uluslararası boyutuna dair tartışmalar gündemdeki yerini korudu.
Trump İran için ‘geç olmadan’ dedi yeni mesaj ne içeriyor?
Trump İran açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın “geç olmadan anlaşma” çağrısına odaklandı. Mesajda askeri gelişmeler ve yeni sinyaller öne çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla 28 Şubat 2026’da başlayan ve 34’üncü gününe giren çatışmalar sürerken yeni bir açıklama yaptı. Trump, İran’a “geç olmadan anlaşma” çağrısında bulunurken, askeri operasyonların devam edebileceğine işaret eden ifadeler kullandı. Açıklama, çatışmaların seyri ve diplomatik sürecin yönü açısından yeni bir merak alanı oluşturdu.
Çatışmaların 34’üncü gününde sahada ne yaşandı
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte çatışmalar geniş bir coğrafyaya yayıldı. Körfez bölgesinde ABD üslerinin bulunduğu ülkeler de hedefler arasında yer aldı. Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, altyapı unsurlarına yönelik saldırılar dikkat çekti.
Trump’tan askeri operasyon mesajı
ABD Başkanı Trump, İran’daki bir köprünün hedef alındığını belirterek, “İran’ın en büyük köprüsü yıkıldı, bir daha asla kullanılmayacak. Daha fazlası da gelecek” ifadelerini kullandı. Açıklamada operasyonların devam edebileceğine yönelik vurgu öne çıktı.
‘Geç olmadan anlaşma’ çağrısı
Trump, İran’a yönelik mesajında anlaşma çağrısını yineledi. “İran’ın çok geç olmadan ve hala büyük bir ülke olabileceği şeylerden hiçbiri kalmadan önce anlaşma yapmasının zamanı geldi” diyen Trump, diplomatik sürece açık kapı bırakan bir ifade kullandı.
Uluslararası dengeler ve NATO vurgusu
Trump, önceki açıklamalarında NATO’nun ABD’ye destek vermediğini belirterek eleştiriler yöneltmişti. Son mesajlarında da müttefiklere yönelik bu yaklaşımın sürdüğü görülürken, çatışmanın uluslararası boyutuna dair tartışmalar gündemdeki yerini korudu.
