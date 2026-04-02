Süper Lig derbilerinin hakemleri açıklandı. Trabzonspor Galatasaray ve Fenerbahçe Beşiktaş maçlarında görev alacak isimler netleşti.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 18:42
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 18:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Trabzonspor–Galatasaray ve Fenerbahçe–Beşiktaş karşılaşmalarının hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. 4 ve 5 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak derbilerde görev alacak ekipler açıklanırken, haftanın diğer maçlarının hakemleri de netleşti. Atamalar, haftanın kritik karşılaşmalarına yönelik dikkatleri hakem performanslarına çevirdi.
Trabzon’da oynanacak derbide görevli hakem
4 Nisan Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor–Galatasaray mücadelesini Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Süleyman Özay üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Alper Akarsu görev yapacak.
Kadıköy’de derbi heyecanı
5 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salim Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
Haftanın maç programı ve hakemler
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Süper Lig’in 28. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:
4 Nisan Cumartesi
14.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Batuhan Kolak
14.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen
17.00 Gaziantep FK - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Cihan Aydın
5 Nisan Pazar
14.30 Samsunspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
14.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan
17.00 Antalyaspor - Eyüpspor: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Yasin Kol
20.00 Kocaelispor - Başakşehir: Ali Yılmaz
