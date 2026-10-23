Meteoroloji'den acil uyarı! Dört il için sel ve su baskını riski
Meteoroloji'den acil uyarı! Dört il için sel ve su baskını riski
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşebileceğini belirten yetkililer; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 10:15
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 10:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu bir havanın etkisine girmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
Yapılan tahminlere göre Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülürken, diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİS, PUS VE HAVA DURUMU DETAYLARI
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den acil uyarı! Dört il için sel ve su baskını riski
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşebileceğini belirten yetkililer; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu bir havanın etkisine girmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
Yapılan tahminlere göre Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülürken, diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİS, PUS VE HAVA DURUMU DETAYLARI
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
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