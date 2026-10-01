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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Polis ekipleri Seçer'in evinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 08:15
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 08:16
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Mersin'de yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı.

Evinde polis ekiplerince arama yapılıyor

Edinilen ilk bilgilere göre, soruşturma kapsamında emniyet güçleri tarafından sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Vahap Seçer’in ikametinde polis ekipleri tarafından başlatılan arama ve inceleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın detayları bekleniyor

Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları çerçevesinde yürütülen operasyona ilişkin adli makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, emniyet ekiplerinin adresteki incelemelerini tamamlamasının ardından sürecin detaylandırılması bekleniyor.

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