Mehmet Akif Ersoy davasında ilk duruşmada neler yaşandı?
Mehmet Akif Ersoy davasında ilk duruşmada neler yaşandı?
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına 10 Eylül 2026’da İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. İlk duruşmada iddianamede mağdur olarak yer alan 11 kişi dinlenirken sanıklar suçlamalara karşı savunmalarını yaptı. Duruşmanın ilerleyen bölümünde savcılık, Ersoy’un da aralarında bulunduğu üç sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti; mahkemenin bu talebe ilişkin kararı yargılamanın ilk gününde öne çıkan başlıklardan biri oldu.
Haber Giriş Tarihi: 10.09.2026 18:42
Haber Güncellenme Tarihi: 10.09.2026 18:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ersoy’un avukatı yargılama öncesinde mahkemeye başvurarak tarafların özel hayatının gizliliği ve kamu düzeni gerekçeleriyle duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti başlangıçta duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Yaklaşık bir saat sonra bu karardan vazgeçilerek basın mensupları ve izleyicilerin salona girişine izin verildi. Salon kapasitesi nedeniyle gazetecilerin duruşmayı sınırlı sayıda takip edebildiği belirtildi.
Duruşmanın başlangıcında SEGBİS sistemindeki ses sorunu nedeniyle kısa süreli ara verildi. Teknik sorunun giderilmesinin ardından yargılamaya devam edildi.
Ersoy hakkında 286 yıl 2 aya kadar hapis talebi
İddianamede Mehmet Akif Ersoy’a “suç örgütü kurma ve yönetme”, “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçlamaları yöneltiliyor.
Savcılık, Ersoy hakkında 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iade edilmiş, yeniden düzenlenen iddianamenin kabul edilmesi üzerine ilk duruşmanın 10 Eylül 2026’da yapılmasına karar verilmişti.
İddianamedeki 11 mağdur dinlendi
Duruşmada iddianamede mağdur sıfatıyla bulunan 11 kişinin beyanları alındı. Dinlenen kişilerin hiçbiri “cinsel saldırı” ve “zorla uyuşturucu madde kullandırma” suçlamaları kapsamında şikâyetçi olmadığını bildirdi.
M.A.Ö., Nurullah Mahmut Dündar aracılığıyla Ersoy ile tanıştığını ve iş görüşmesi amacıyla katıldığı buluşmalarda kendisine çoklu ilişki ve uyuşturucu kullanımı teklif edildiğini öne sürdü. Uyuşturucu kullanmadığını söyleyen M.A.Ö., iş vaadiyle söz konusu ortama davet edilmesi nedeniyle şikâyetçi olduğunu ancak cinsel saldırı veya zorla uyuşturucu kullandırma konusunda şikâyetinin bulunmadığını belirtti.
D.O., Ersoy ile kendi isteğiyle birliktelik yaşadığını ve uyuşturucu etkisi altında olmadığını söyledi. Bir evde uyuşturucu kullanıldığını gördüğünü ancak kimseye zorla kullandırılmadığını ifade ederek şikâyetçi olmadı.
B.A. ise Ahmet Göçmez aracılığıyla dosyadaki diğer isimlerle tanıştığını, bir buluşmada alkol ve uyuşturucu kullandığını ancak uyuşturucuyu kimin getirdiğini görmediğini anlattı. Ersoy ile birlikteliğinin rızası dahilinde gerçekleştiğini belirten B.A. da şikâyetçi olmadı.
D.Y., E.T., E.G. ve SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan G.A. da şikâyetçi olmadıklarını ve dosyaya katılma talebinde bulunmadıklarını bildirdi.
M.A.’nın avukatı Hüseyin Ersöz ise müvekkilinin iddianamenin “Eylem-3” bölümünde mağdur olarak gösterildiğini ancak suçlamaya konu olayın yaşanmadığını savundu. Ersöz, davaya katılma talebinden vazgeçtiklerini açıkladı.
Mehmet Akif Ersoy suçlamaları reddetti
Mağdur beyanlarının tamamlanmasının ardından Mehmet Akif Ersoy savunma yaptı. Ersoy, dosyadaki isimlerin birçoğuyla geçmişe dayanan arkadaşlık ilişkileri bulunduğunu ve uzun süredir görüşmediği bazı kişilerin de soruşturma sürecine dahil edildiğini söyledi.
Habertürk’te genel yayın yönetmenliği görevine geldikten sonra bazı kişileri görevden aldığını belirten Ersoy, daha sonra sosyal medya üzerinden kendisi hakkında çeşitli iddiaların yayıldığını ifade etti. Ersoy, söz konusu paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
İddianamede yer alan gizli tanık beyanlarına da karşı çıkan Ersoy, kendisine yöneltilen örgüt ve diğer suçlamaları reddetti.
Mahkeme başkanının örgüt suçlamasına ilişkin sorusu üzerine Ersoy, isnat edilen örgütün amacı ve hangi suç kapsamında oluşturulduğu konusunda suçlamayı kabul etmediğini belirten bir savunma yaptı.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi
Tutuklu sanık Mustafa Manaz, soruşturma aşamasındaki ifade işlemlerinde yönlendirildiklerini ve baskı gördüklerini öne sürdü. Hakkındaki suçlamaları reddeden Manaz, uyuşturucu kullanmaya Ahmet Göçmez nedeniyle başladığını iddia etti.
Ahmet Göçmez ise SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmada Manaz’ın iddialarına karşı çıktı. Ersoy ile birkaç yıl yakın arkadaşlık yaptığını belirten Göçmez, ilişkilerinin tamamının uyuşturucu kullanımı üzerine kuruluymuş gibi gösterildiğini savundu.
Göçmez, Ersoy’un çakarlı bir aracı bulunduğunu ve uyuşturucuyu bu araçla Ersoy’un getirdiğini öne sürdü. Bununla birlikte uyuşturucu konusunda ısrar, ticaret veya para alışverişinin söz konusu olmadığını savunarak hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Tolga Aykut da soruşturma aşamasında baskıya maruz kaldığını öne sürdü ve uyuşturucu testinin negatif çıktığını belirterek suçlamaları reddetti. Taner Çağlı ile Mahmut Nurullah Dündar da haklarındaki iddiaları kabul etmedi.
Veyis Ateş ve diğer tanıklar beyanda bulundu
Sanık savunmalarının ardından tanıkların beyanlarına geçildi. Umut Evirgen, sanıkları tanımadığını ve dosyada adı geçen “Kütüphane” isimli mekanla bağlantısının bulunmadığını söyledi.
Tanık olarak dinlenen Veyis Ateş ise Ersoy dışında sanıkları tanımadığını belirtti. Ersoy’a yönelik iddialara kendisinin tanık olmadığını ifade etti.
Mahmut Göde de Ersoy’u uzun yıllardır tanıdığını ve evinde bulunduğu dönemlerde suçlamalara konu herhangi bir olaya tanıklık etmediğini söyledi.
Serap Şaylan, Ersoy’u tanıdığını ancak diğer sanıklarla yakınlığının bulunmadığını belirtti. Şaylan, Ersoy’un uyuşturucu ticareti yaptığına veya cinsel saldırıda bulunduğuna tanık olmadığını ifade etti.
Avukat Serdar Tokdemir de tanık sıfatıyla verdiği ifadede Ersoy’un uyuşturucu kullandığını görmediğini ve dosyadaki diğer bazı isimlerle Ersoy aracılığıyla tanıştığını anlattı.
Savcılık üç sanığın tutukluluğunun devamını istedi
Duruşmada mağdur ve tanık beyanları ile sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı duruşma savcısından ara mütalaasını açıklamasını istedi.
Savcılık, Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Yargılamada mahkemenin tutukluluk durumlarına ilişkin vereceği karar ile davanın sonraki aşamalarında toplanacak deliller ve alınacak beyanlar takip edilecek.
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Mehmet Akif Ersoy davasında ilk duruşmada neler yaşandı?
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına 10 Eylül 2026’da İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. İlk duruşmada iddianamede mağdur olarak yer alan 11 kişi dinlenirken sanıklar suçlamalara karşı savunmalarını yaptı. Duruşmanın ilerleyen bölümünde savcılık, Ersoy’un da aralarında bulunduğu üç sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti; mahkemenin bu talebe ilişkin kararı yargılamanın ilk gününde öne çıkan başlıklardan biri oldu.
Ersoy’un avukatı yargılama öncesinde mahkemeye başvurarak tarafların özel hayatının gizliliği ve kamu düzeni gerekçeleriyle duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti başlangıçta duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Yaklaşık bir saat sonra bu karardan vazgeçilerek basın mensupları ve izleyicilerin salona girişine izin verildi. Salon kapasitesi nedeniyle gazetecilerin duruşmayı sınırlı sayıda takip edebildiği belirtildi.
Duruşmanın başlangıcında SEGBİS sistemindeki ses sorunu nedeniyle kısa süreli ara verildi. Teknik sorunun giderilmesinin ardından yargılamaya devam edildi.
Ersoy hakkında 286 yıl 2 aya kadar hapis talebi
İddianamede Mehmet Akif Ersoy’a “suç örgütü kurma ve yönetme”, “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçlamaları yöneltiliyor.
Savcılık, Ersoy hakkında 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iade edilmiş, yeniden düzenlenen iddianamenin kabul edilmesi üzerine ilk duruşmanın 10 Eylül 2026’da yapılmasına karar verilmişti.
İddianamedeki 11 mağdur dinlendi
Duruşmada iddianamede mağdur sıfatıyla bulunan 11 kişinin beyanları alındı. Dinlenen kişilerin hiçbiri “cinsel saldırı” ve “zorla uyuşturucu madde kullandırma” suçlamaları kapsamında şikâyetçi olmadığını bildirdi.
M.A.Ö., Nurullah Mahmut Dündar aracılığıyla Ersoy ile tanıştığını ve iş görüşmesi amacıyla katıldığı buluşmalarda kendisine çoklu ilişki ve uyuşturucu kullanımı teklif edildiğini öne sürdü. Uyuşturucu kullanmadığını söyleyen M.A.Ö., iş vaadiyle söz konusu ortama davet edilmesi nedeniyle şikâyetçi olduğunu ancak cinsel saldırı veya zorla uyuşturucu kullandırma konusunda şikâyetinin bulunmadığını belirtti.
D.O., Ersoy ile kendi isteğiyle birliktelik yaşadığını ve uyuşturucu etkisi altında olmadığını söyledi. Bir evde uyuşturucu kullanıldığını gördüğünü ancak kimseye zorla kullandırılmadığını ifade ederek şikâyetçi olmadı.
B.A. ise Ahmet Göçmez aracılığıyla dosyadaki diğer isimlerle tanıştığını, bir buluşmada alkol ve uyuşturucu kullandığını ancak uyuşturucuyu kimin getirdiğini görmediğini anlattı. Ersoy ile birlikteliğinin rızası dahilinde gerçekleştiğini belirten B.A. da şikâyetçi olmadı.
D.Y., E.T., E.G. ve SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan G.A. da şikâyetçi olmadıklarını ve dosyaya katılma talebinde bulunmadıklarını bildirdi.
M.A.’nın avukatı Hüseyin Ersöz ise müvekkilinin iddianamenin “Eylem-3” bölümünde mağdur olarak gösterildiğini ancak suçlamaya konu olayın yaşanmadığını savundu. Ersöz, davaya katılma talebinden vazgeçtiklerini açıkladı.
Mehmet Akif Ersoy suçlamaları reddetti
Mağdur beyanlarının tamamlanmasının ardından Mehmet Akif Ersoy savunma yaptı. Ersoy, dosyadaki isimlerin birçoğuyla geçmişe dayanan arkadaşlık ilişkileri bulunduğunu ve uzun süredir görüşmediği bazı kişilerin de soruşturma sürecine dahil edildiğini söyledi.
Habertürk’te genel yayın yönetmenliği görevine geldikten sonra bazı kişileri görevden aldığını belirten Ersoy, daha sonra sosyal medya üzerinden kendisi hakkında çeşitli iddiaların yayıldığını ifade etti. Ersoy, söz konusu paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
İddianamede yer alan gizli tanık beyanlarına da karşı çıkan Ersoy, kendisine yöneltilen örgüt ve diğer suçlamaları reddetti.
Mahkeme başkanının örgüt suçlamasına ilişkin sorusu üzerine Ersoy, isnat edilen örgütün amacı ve hangi suç kapsamında oluşturulduğu konusunda suçlamayı kabul etmediğini belirten bir savunma yaptı.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi
Tutuklu sanık Mustafa Manaz, soruşturma aşamasındaki ifade işlemlerinde yönlendirildiklerini ve baskı gördüklerini öne sürdü. Hakkındaki suçlamaları reddeden Manaz, uyuşturucu kullanmaya Ahmet Göçmez nedeniyle başladığını iddia etti.
Ahmet Göçmez ise SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmada Manaz’ın iddialarına karşı çıktı. Ersoy ile birkaç yıl yakın arkadaşlık yaptığını belirten Göçmez, ilişkilerinin tamamının uyuşturucu kullanımı üzerine kuruluymuş gibi gösterildiğini savundu.
Göçmez, Ersoy’un çakarlı bir aracı bulunduğunu ve uyuşturucuyu bu araçla Ersoy’un getirdiğini öne sürdü. Bununla birlikte uyuşturucu konusunda ısrar, ticaret veya para alışverişinin söz konusu olmadığını savunarak hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Tolga Aykut da soruşturma aşamasında baskıya maruz kaldığını öne sürdü ve uyuşturucu testinin negatif çıktığını belirterek suçlamaları reddetti. Taner Çağlı ile Mahmut Nurullah Dündar da haklarındaki iddiaları kabul etmedi.
Veyis Ateş ve diğer tanıklar beyanda bulundu
Sanık savunmalarının ardından tanıkların beyanlarına geçildi. Umut Evirgen, sanıkları tanımadığını ve dosyada adı geçen “Kütüphane” isimli mekanla bağlantısının bulunmadığını söyledi.
Tanık olarak dinlenen Veyis Ateş ise Ersoy dışında sanıkları tanımadığını belirtti. Ersoy’a yönelik iddialara kendisinin tanık olmadığını ifade etti.
Mahmut Göde de Ersoy’u uzun yıllardır tanıdığını ve evinde bulunduğu dönemlerde suçlamalara konu herhangi bir olaya tanıklık etmediğini söyledi.
Serap Şaylan, Ersoy’u tanıdığını ancak diğer sanıklarla yakınlığının bulunmadığını belirtti. Şaylan, Ersoy’un uyuşturucu ticareti yaptığına veya cinsel saldırıda bulunduğuna tanık olmadığını ifade etti.
Avukat Serdar Tokdemir de tanık sıfatıyla verdiği ifadede Ersoy’un uyuşturucu kullandığını görmediğini ve dosyadaki diğer bazı isimlerle Ersoy aracılığıyla tanıştığını anlattı.
Savcılık üç sanığın tutukluluğunun devamını istedi
Duruşmada mağdur ve tanık beyanları ile sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı duruşma savcısından ara mütalaasını açıklamasını istedi.
Savcılık, Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Yargılamada mahkemenin tutukluluk durumlarına ilişkin vereceği karar ile davanın sonraki aşamalarında toplanacak deliller ve alınacak beyanlar takip edilecek.
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