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Lüks yaşamın kaynağı araştırılıyor! Sözde fenomen Çağla Öz gözaltına alındı

Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından, eşi sözde sosyal medya fenomeni Çağla Öz de gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 10.09.2026 10:01
Haber Güncellenme Tarihi: 10.09.2026 10:01
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Lüks yaşamın kaynağı araştırılıyor! Sözde fenomen Çağla Öz gözaltına alındı

Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğününde Çağla Öz'e taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

Geline tacından tırnağına kadar altın takılması dikkat çekerken düğünün ardından MASAK da harekete geçmişti. Tançalan, ifadesinde altınların kiralık olduğunu söylemişti.

"Vanlı Kara Haydar" Mehmet Fatih Tançalan'ın fenomen eşi Çağla Öz ise hemen altın gösterişi yaptığı sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

Yaşanan gelişmeler bununla sınırlı kalmadı sosyal medya fenomeni Çağla Öz de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında çiftin mal varlığı, lüks yaşam paylaşımları ve düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılıyor.

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