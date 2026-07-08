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Kural bozmadı! Macron'dan Ankara'da sabah koşusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusu yaptı.

Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:11
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 09:13
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kural bozmadı! Macron'dan Ankara'da sabah koşusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusu yaptı.

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